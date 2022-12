SBK | Vierge: “Feeling migliore sul bagnato, sono passi avanti”

Carica lettore audio

I giorni di test a Jerez sono stati tutt’altro che facili per i team che sono scesi in pista, o meglio, avrebbero voluto. La pioggia ha condizionato il lavoro nei box, che è comunque stato portato avanti con qualche tornata completata per continuare a indirizzare lo sviluppo in vista del 2023. Honda si è presentata sulla pista andalusa con Xavi Vierge e con Iker Lecuona, tornato in azione dopo l’infortunio di Mandalika che lo ha costretto a chiudere in anticipo il suo 2022.

I due spagnoli, al termine della loro prima stagione in Superbike, stanno continuando a familiarizzare con la CBR1000RR-R e, nonostante le condizioni difficili che non hanno permesso di lavorare come programmato, hanno avuto l’opportunità di provare delle nuove specifiche sulla moto, come confermato anche dal team manager Leon Camier nella giornata di ieri. Nuove specifiche di motore e forcellone rivisto sono nello specifico le novità introdotte sulla Fireblade, che punta a tornare a lottare per le posizioni di vertice con costanza.

Nonostante le difficoltà incontrate nelle due giornate di test, Vierge commenta il lavoro svolto e si ritiene soddisfatto dei dati raccolti a Jerez: Purtroppo le condizioni sono state di pioggia per tutti i giorni. Nonostante ciò, abbiamo sfruttato il tempo in pista, abbiamo provato alcuni nuovi elementi. Ovviamente ci siamo concentrati sulle condizioni di pioggia, dato che quest'anno non abbiamo molto tempo a disposizione e il nostro feeling sul bagnato non era particolarmente buono. È stata una buona occasione per concentrarci sul miglioramento di questo feeling. Abbiamo fatto qualche passo avanti. Ne sono felice”.

Xavi Vierge, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nelle ultime gare abbiamo avuto l'opportunità di regolare maggiormente l'assetto del telaio”, prosegue parlando di interventi sulla moto anche durante la stagione appena conclusa. “A Mandalika e in Australia, le condizioni meteorologiche non ci hanno aiutato ma in un weekend di gara è difficile perché non si ha tempo a disposizione in pista. Abbiamo cercato di capirlo anche qui, anche se le condizioni non erano delle migliori. C'erano anche alcune novità sulle specifiche del motore che ci hanno aiutato un po'. Sono contento perché il Giappone sta lavorando sodo. L'unica cosa è che non c'è il tempo giusto per fare un buon test. Abbiamo alcuni aspetti positivi e speriamo che nel prossimo test, nelle ultime settimane di gennaio, avremo il tempo di provarlo in modo adeguato".

Le difficoltà però non sono mancate ed è proprio sui punti deboli che si continuerà a lavorare per trovare il giusto equilibrio: "Abbiamo faticato con il grip posteriore, in particolare con il contatto del posteriore in entrata, e questo è un aspetto difficile perché quando non hai un buon feeling con l'anteriore o con l'acceleratore con il posteriore, puoi compensare. Ma quando si entra in curva e il posteriore non ha contatto, non si può fare molto. Ci siamo concentrati su questo punto. Abbiamo migliorato molto il feeling, in modo da poter andare più veloci e avere un feeling migliore in condizioni di bagnato, che saranno molto importanti per la nostra stagione. Andiamo in alcuni posti dove ci sono molte possibilità di pioggia, quindi dobbiamo essere pronti per qualsiasi condizione".