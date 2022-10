SBK | Rea riconosce di essere la terza forza in campo

Carica lettore audio

Jonathan Rea è andato in Algarve con la speranza di porre fine a una striscia di digiuno di vittorie che risaliva all'appuntamento di maggio all'Estoril, ma si è invece ritrovato battuto dai rivali per il titolo Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu in tutte e tre le gare di Portimao. Il risultato è un enorme distacco di 82 punti dal leader della classifica, il pilota Ducati. Ora però restano solo le tre gare di Villicum in Argentina, Mandalika in Indonesia e Phillip Island.

Il nordirlandese ha conquistato la pole sabato ed è stato in testa nelle prime fasi di Gara 1 e di Gara 2, ma sulla lunga distanza la Kawasaki ZX10-RR lo ha deluso e non è stato in grado di essere in lotta per la vittoria finale. Ha chiuso a tre secondi dal vincitore Razgatlioglu nella prima manche, e a quasi cinque secondi da Bautista nella gara di domenica pomeriggio.

"Sicuramente sono un po' deluso dai risultati", ha detto Rea. "Sono venuto qui con l'intenzione di provare a tornare a vincere una gara. In Gara 2, quando ero in testa, ho cercato di stare un po' attento per gestire la gomma e non rischiare troppo. Ma quando Alvaro mi ha superato ed è passato in testa, il suo passo era veloce. Ho visto anche l'urgenza di Toprak di cercare di disturbare un po' il ritmo di Alvaro. Questo mi ha permesso di rimanere in lotta, ma non appena ha trovato una pista libera è scappato. Poi ho pensato di poter riprendere Toprak, quindi ho mantenuto il mio ritmo, ma non è stato sufficiente. Ho faticato molto, e quando la gomma è calata è stato ancora peggio. Ma non ho rimpianti: ho fatto del mio meglio e sono stato battuto da piloti migliori. Ero frustrato di essere così indietro, ma questa è la nostra realtà".

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WSBK, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rea ha anche sottolineato quanto sia stato più veloce il ritmo sul circuito portoghese rispetto agli anni precedenti: "Se guardo agli anni passati, quando si correva qui a Portimao, il ritmo necessario per vincere una gara, ora è fenomenale. Girare intorno all'1’40” e all'1’41” per tutta la durata della gara è la dimostrazione di quanto il Mondiale Superbike sia migliorato. È stato bello partecipare a questa battaglia, peccato non essere stato un po' più vicino".

Con le speranze di titolo che iniziano a svanire, Rea ha detto che "dimenticherà la classifica e si concentrerà gara per gara" mentre inizia il trio finale di eventi che determineranno il campione di quest'anno. "Quello che sarà, sarà", ha aggiunto. "Alvaro e la Ducati sono un pacchetto davvero formidabile in questo momento e stanno facendo un ottimo lavoro, da qui il divario in campionato. E anche Toprak. Entrambi i loro pacchetti funzionano in modo diverso. Quindi, devo concentrarmi su me stesso. Posso solo guardare il mio risultato, fare del mio meglio e, alla fine, vedremo cosa succederà dopo Phillip Island".