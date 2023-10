SBK | Portimao: Rea firma la Superpole, Bautista quarto

La voce del padrone: Jonathan Rea ricorda a tutti chi è il dominatore di Portimao e in qualifica suona la carica firmando una grande Superpole e candidandosi come un contendente alla vittoria. Il nordirlandese guida la doppietta Kawasaki, con Alex Lowes ottimo secondo prima di una scivolata nel finale di turno.

A chiudere la prima fila, almeno sulla classifica dei tempi, c’è Andrea Locatelli. Il pilota Yamaha però dovrà partire dal fondo perché ad Aragon non ha rispettato la bandiera nera con disco arancione. Scala dunque in terza posizione Toprak Razgatlioglu, che beneficia della sanzione del compagno di squadra.

Apre la seconda fila Alvaro Bautista, quarto e primo dei piloti Ducati. Il campione del mondo in carica è quarto e scatterà accanto a Iker Lecuona, ottimo quinto con la Honda. A chiudere la prima fila c’è un altrettanto competitivo Michael van der Mark, che è il migliore dei piloti BMW in sesta posizione.

A comandare gli indipendenti c’è Danilo Petrucci, settimo con la Ducati del team Barni. Segue Remy Gardner, che aveva agguantato la prima fila salvo poi perdere il tempo perché segnato in regime di bandiere gialle per la caduta di Lowes. Il pilota del team GRT è nella morsa delle Ducati, alle sue spalle c’è infatti Philipp Oettl con la Panigale V4R del team Goeleven. Chiude la top 10 Scott Redding.

Qualifica complicata per Michael Ruben Rinaldi, che inizialmente si piazza in prima fila ma gli viene cancellato il tempo per la bandiera gialla del finale di turno. Il pilota del team Aruba.it Racing - Ducati scatterà dalla 12esima casella. Fatica anche Axel Bassani, fresco di annuncio in Kawasaki il prossimo anno. Il portacolori Motocorsa è 14. Solo 19 Baldassarri.