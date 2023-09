SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Portimao

Il mondiale Superbike si avvia alla conclusione, subito dopo il weekend di Aragon è il momento di voltare pagina e di proiettarsi verso l’appuntamento di Portimao, in programma questo fine settimana. Sarà l’ultimo back-to-back della stagione, con Alvaro Bautista che può chiudere i giochi. Se vincere il mondiale ad Aragon era difficile per via anche della caduta in cui il campione in carica è incappato in Gara 1, in Algarve sarà dura batterlo.

Tuttavia, Toprak Razgatlioglu ha dato prova che non è sempre tutto così facile per lo spagnolo e darà filo da torcere su uno dei tracciati che preferisce. Se Bautista e la Ducati sono in uno stato di grazia incredibile, il turco affronta il suo penultimo weekend da pilota Yamaha consapevole di poter far bene su una pista congeniale a lui e alla R1. Attenzione anche a un rinvigorito Jonathan Rea, che ad Aragon si è mostrato decisamente combattivo e vorrà replicare anche a Portimao.

Se il trio delle meraviglie continua a fare la differenza, non bisogna dimenticare “gli oustider”. Michael Ruben Rinaldi ha trionfato ad Aragon e proverà a ripetersi a Portimao, così come Andrea Locatelli ha sfiorato il podio, tradito solo dalla sua Yamaha. Tanti sono i piloti che ambiscono ad avvicinare il gruppo dei primi tre; pertanto, ancora una volta il round di Portimao non sarà così scontato.

Sky Sport trasmetterà in diretta l’intero round di Portimao, a partire dalle prove libere del venerdì. Su TV8 si potranno seguire in diretta le gare, come di consueto. Attenzione, perché il Portogallo ha un’ora di fuso rispetto all’Italia, perciò gli orari slittano di un’ora rispetto al programma consueto.

Orari Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 29 settembre

FP1 SBK: 11:30-12:15

FP2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 30 settembre

Superpole SSP: 11:25-11:45

Superpole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 1 ottobre

Superpole Race SBK: 12:00

Gara 1 SSP: 13:30

Gara 2 SBK: 15:00

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 30 settembre

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 1 ottobre

Superpole Race SBK: 14:00 (differita)

Gara 2 SBK: 15:00