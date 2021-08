SBK, Navarra, Libere 3: guizzo di Locatelli, segue Redding

Il sabato di Navarra parla italiano: Andrea Locatelli fa la voce grossa nella terza sessione di prove libere e chiude al comando, confermando la grande crescita e candidandosi come un contendente delle posizioni di testa in questo weekend. L'alfiere Yamaha firma un 1'37"060 e precede di due decimi Scott Redding, partito col piede giusto sul tracciato spagnolo, e secondo davanti a Jonathan Rea.

Il campione del mondo in carica insegue anche in questo turno e si porta a tre decimi e mezzo dalla vetta, ma come sempre non sarà da sottovalutare in Superpole, che andrà in scena questa mattina. Alle spalle del pilota Kawasaki si piazza Toprak Razgatlioglu, che ferma il cronometro a poco meno di quattro decimi dal compagno di squadra e leader del turno.

Ad ogni modo, Yamaha si conferma a suo agio sul tracciato di Navarra piazzando ben tre piloti nelle prime cinque posizioni. Il quinto tempo appartiene a Garrett Gerloff, primo dei piloti indipendenti in questa sessione. Dietro di lui troviamo Michael van der Mark, che in sella alla BMW firma il sesto crono, mentre Alex Lowes è settimo con l'altra Kawasaki.

Per trovare la seconda Ducati dobbiamo scorrere la classifica dei tempi fino all'ottavo crono, dove si posiziona Michael Ruben Rinaldi. Il romagnolo paga quasi nove decimi da Locatelli e sembra faticare ancora molto con la Panigale a Navarra. Chiudono la top 10 le altre due BMW di Tom Sykes e Jonas Folger, nono e decimo rispettivamente.

Arrancano le Honda, che non riescono ad entrare nelle prime dieci posizioni: Leon Haslam è 11esimo mentre Alvaro Bautista è 13esimo. Sabato in salita anche per Chaz Davies, che con la Ducati del team Go Eleven non va oltre il 14esimo tempo.