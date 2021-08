SSP, Navarra, Libere: Gonzalez per un soffio su Aegerte

La Supersport approda per la prima volta sulla pista di Navarra ed è Manuel Gonzalez a stabilire sin da subito le gerarchie sul tracciato spagnolo. Al termine del venerdì di libere, lo spagnolo è al comando della classifica dei tempi, una combinata che lo vede primeggiare anche sul leader del mondiale. Autore di un ottimo crono nella prima sessione, il pilota del team ParkinGo si presenta al sabato in prima posizione, seguito dallo svizzero e con Federico Caricasulo ad inseguire.

Il sesto posto del secondo turno basta a Gonzalez per essere al comando, con Dominique Aegerter che nella combinata paga solo 16 millesimi, dunque la lotta si preannuncia accesa. A sorpresa, è proprio il ritrovato Caricasulo ad occupare la terza piazza: in difficoltà nella prima parte di stagione con il team GMT94, l’italiano è attualmente in forza al team Motoxracing, dove sembra aver trovato la sua dimensione, tanto da portarsi a poco meno di quattro decimi dal leader nel venerdì di libere.

Combinata sorprendente anche per quanto riguarda le posizioni a seguire, con Simon Jespersen che, presente a Navarra in sostituzione dell’infortunato Hannes Soomer, si porta subito in quarta piazza, pagando comunque un ritardo di 488 millesimi dalla vetta. Dietro al danese troviamo Jules Cluzel, quinto nel venerdì di libere spagnolo. Il francese ha migliorato il tempo rispetto alla mattina e questo gli consente di essere in top 5. Segue Randy Krummenacher, che nella stagione del rientro sta pian piano risalendo la china e archivia le due sessioni di prove libere con il sesto crono.

Il round di Navarra inizia un po’ in salita per Steven Odendaal, ottavo nel turno mattutino. Il pilota del team Evan Bros ha migliorato il suo tempo nel pomeriggio, risalendo fino alla quinta piazza, ma nella combinata non va oltre il settimo tempo e paga ben sei decimi da Gonzalez. Resta ancora più attardato il suo compagno di squadra Peter Sebestyen, 22esimo al termine del venerdì di libere. L’ottavo crono nella combinata odierna è per Luca Bernardi, mentre chiudono la top 10 Niki Tuuli e Vertti Takala, nono e decimo rispettivamente. Per soli quattro millesimi, Philipp Oettl resta fuori dal gruppo dei primi dieci e mette in archivio le libere del venerdì con l’11esimo tempo.