SBK | Misano, Superpole Race: Toprak rinasce, primo trionfo!

Il digiuno di Toprak Razgatlioglu è finito: il campione del mondo in carica mancava dal gradino più alto del podio dal round dell'Argentina dello scorso anno e a Misano è tornato in vetta. Nella Superpole Race, il pilota della Yamaha si è imposto sin dalla partenza, andando a prendersi la prima posizione per non lasciarla fino alla bandiera a scacchi. Il turco ha lasciato i due avversari nel mondiale a combattere per le restanti posizioni del podio, con Alvaro Bautista che incrementa ancora il proprio vantaggio su Jonathan Rea, avendo chiuso la gara sprint in seconda posizione, davanti al portacolori Kawasaki.

E' subito bagarre tra i due contendenti al mondiale, che si sono scambiati le posizioni permettendo a Razgatlioglu di scappare via e accumulare un vantaggio di ben due secondi al traguardo. Ad avere la meglio nel duello è stato proprio il pilota Aruba, che è riuscito a prendersi un bel margine anche su Rea. Il portacolori Kawasaki si è accontentato dell'ultimo gradino del podio, provando a contenere un arrembante Xavi Vierge. Ottima la gara del pilota Honda, che è arrivato a ridosso della ZX-10RR numero 65 e ha tentato di sopravanzare il nordirlandese, anche se invano.

Vierge, quarto, precede il compagno di squadra Iker Lecuona, che proprio nel finale si è reso protagonista di grandi sorpassi per recuperare posizioni. Lo spagnolo è quinto davanti ad Andrea Locatelli, primo dei piloti italiani. Il bergamasco della Yamaha è stato in lotta per la quarta posizione con Vierge, salvo poi doversi accontentare della sesta piazza finale.

Domenica mattina difficile invece per Michael Ruben Rinaldi, che nelle prime fasi di Superpole Race era in bagarre per il quarto posto ma è poi arretrato fino a tagliare il traguardo in decima posizione. Il portacolori Aruba resta alle spalle anche della Ducati indipendente di Axel Bassani, settimo. Gara complicata anche per Alex Lowes, ottavo. Garrett Gerloff è nono e porta al traguardo l'unica R1 del team GRT, con Kohta Nozane finito a terra.

L'ultima giornata di gare non inizia con il piede giusto nemmeno per Alessandro Delbianco, partito dalla pitlane ma costretto a fermarsi. Out anche Philipp Oettl, che riporta al box la Ducati del team Goeleven a causa del dolore alla spalle infortunata. Così gli italiani: Roberto Tamburini è 17° e precede Gabriele Ruiu, 18°.