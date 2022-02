SBK | Cresson confermato sulla Kawasaki di Pedercini nel 2022

Carica lettore audio

Cresson inizierà la sua seconda stagione con l'obiettivo di aggiungere punti al suo palmares nel WorldSBK e di ridurre ulteriormente il divario con i primi e la squadra del TPR Pedercini Racing, che rimane impegnata nello sviluppo di giovani talenti, è entusiasta di vedere cosa può fare il giovane pilota belga ora che è libero da infortuni.

La squadra inizierà il suo programma di test pre-stagionali a Catalunya nel mese di marzo prima di viaggiare in altri circuiti e al MotorLand Aragon prima dell'apertura della stagione nella sede spagnola all'inizio di aprile.

Oltre a schierare Loris Cresson nel 2022, il TPR Team Pedercini Racing spera di partecipare alle 'wildcard' e la squadra sta lavorando duramente dietro le quinte per garantire una seconda moto sulla griglia in diversi eventi.

Loris Cresson, TPR Team Pedercini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il 2021 è stato un anno di comprensione reciproca. Il 2022 sarà l'anno in cui faremo del nostro meglio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Siamo felici di avere Loris Cresson nel nostro team anche quest'anno e sono felice di poterlo finalmente confermare... la nostra avventura continua e non vediamo l'ora di fare un passo in pista quest'anno", ha detto il team principal Lucio Pedercini.

"Come squadra stiamo anche aggiornando il nostro sito web del team e interagiremo con i nostri fan e i fan del WorldSBK in un modo molto più dinamico. Posso anche dire che stiamo lavorando duramente dietro le quinte e siamo fiduciosi che una seconda macchina sarà in pista ad un certo punto durante la stagione".

"Sono più che felice di continuare con il TPR Team Pedercini Racing - afferma Cresson - E' stato un lungo inverno a discutere di tutto con la squadra e alla fine siamo riusciti a trovare una soluzione per continuare insieme. Lucio è un grande ragazzo e condividiamo lo stesso obiettivo finale".

"Sono felice di continuare con i miei ragazzi all'interno del box perché abbiamo trovato un buon modo di lavorare con l'avanzare dell'anno scorso. C'era sempre una buona atmosfera e mi fido completamente dei ragazzi. Non vedo l'ora di tornare sulla moto da corsa, ma nel frattempo, proverò una moto stock come fanno molti piloti per essere nella migliore forma possibile".

"Il piano sembra buono, e dovrebbe essere un buon anno per noi. Il livello nel WorldSBK è alto, ma il mio obiettivo è quello di segnare punti in tutte le gare, e mi sento forte mentalmente e dopo il mio infortunio ora mi sento anche forte. Voglio ringraziare tutta la mia famiglia, Andi e tutti coloro che mi stanno sostenendo e anche a Lucio e a tutto il TPR Team Pedercini perché anche loro hanno fatto dei sacrifici per far sì che questo accada".