Kawasaki conclude i test ad Aragon, Rea promuove la ZX-10RR

La grande novità della stagione 2021 del mondiale Superbike è rappresentata dalla Kawasaki, che porterà in pista la nuova ZX-10RR chiamata a difendere il titolo. Dopo i test della scorsa settimana a Jerez de la Frontera, abbiamo potuto vederla in azione anche in questi due giorni sul tracciato di Motorland Aragon. La seconda giornata è stata condizionata da una fitta nebbia che però non ha permesso a Jonathan Rea, Alex Lowes e Loris Cresson (in pista con la Kawasaki del team Pedercini) di macinare troppi chilometri.

Nonostante le condizioni meteo avverse, i piloti Kawasaki lasciano Aragon con un bilancio più che positivo. Il tempo fatto segnare ieri da Rea non è stato abbassato a causa dei pochi giri fatti in condizioni non ottimali, ma il lavoro nei box è stato proficuo e la squadra con base a Barcellona può pensare al riposo prima di proiettarsi verso un 2021 che si spera possa tornare alla normalità, pian piano.

Al termine del secondo dei due giorni di test, Jonathan Rea si mostra soddisfatto: “Nella seconda giornata non abbiamo fatto molti chilometri. C’era molta nebbia sia la mattina che il primo pomeriggio. Abbiamo finito presto, ma siamo contenti e soddisfatti del nostro programma di test invernali fino ad ora. È stato bello essere così veloci dopo l’Estoril e le nostre prime impressioni della nuova ZX-10RR sono positive. Siamo stati veloci e costanti ed il feeling con la moto migliora giro dopo giro. Non vedo l’ora di tornare a casa e passare del tempo con la mia famiglia. Ora tutto il team e tutte le persone che sono nello staff possono tornare a casa e riposarsi dopo una grande stagione”.

Gli fa eco Alex Lowes, che conclude così la sua prima stagione in Kawasaki ed è pronto ad affrontare il suo secondo anno con il team giapponese: “Sfortunatamente il meteo non è stato dalla nostra parte, ma ieri è stata una buona giornata. Insieme ai due giorni di test a Jerez abbiamo capito quali sono le aree su cui lavorare in vista della stagione 2021. Sono stati dei test positivi ed ora non vedo l’ora di tornare a casa, rilassarmi un po’ e ricaricare le batterie per il prossimo anno”.