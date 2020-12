Ufficiale: Cresson con Pedercini in SBK per due stagioni

Aveva disputato l’ultimo round della stagione 2020 ad Estoril debuttando come pilota Superbike, ma oggi è arrivato l’annuncio ufficiale: Loris Cresson sarà in forza al team Pedercini nella classe regina delle derivate di serie a partire del 2021, con un contratto biennale valido anche per il 2022. Il pilota belga, che aveva già conosciuto la squadra di Lucio Pedercini in occasione dellìappuntamento portoghese, continuerà l’avventura con la squadra italiana e salirà in sella alla Kawasaki.

Per Cresson non si tratterà di un vero e proprio esordio in Superbike, avendo già disputato l’ultima gara dell’anno in sostituzione dell’infortunato Sandro Cortese (fuori dal paddock già da Portimao). Prima del belga si erano alternati diversi piloti alla guida della ZX-10RR del team Pedercini, ma l’accordo per le stagioni 2021 e 2022 è arrivato proprio con Cresson.

Il giovane pilota belga avrà così l’opportunità di correre una stagione completa in Superbike, facendo il salto dal mondiale Supersport, dove ha militato per quattro anni con un ottavo posto come miglior risultato, ottenuto a Imola nel 2017. Nonostante la difficile stagione 2020, in cui non è mai riuscito a entrare in top 10, Cresson è riuscito a guadagnarsi un posto nella classe regina e, oltre a disputare l’ultimo round della stagione, ha preso parte anche ai test, arrivando a confermare la fiducia da parte di Pedercini.

Loris Cresson parla della sua nuova avventura in Superbike: “Sono felice di correre con Pedercini Racing per le stagioni 2021 e 2022. È un grande passo in avanti per me sia professionalmente sia umanamente. È una bella sfida, ma sono pronto. Dopo la gara di Estoril e i test che abbiamo svolto, mi sento fiducioso di poter fare delle belle cose insieme nei prossimi anni. Sembra di essere in una nuova famiglia allargata, fino ad ora c’è stata una grande atmosfera. Sicuramente, impareremo l’uno dall’altro, ma per ora il feeling che abbiamo è molto buono. Sono sicuro che potremo migliorare ogni volta che saremo sulla moto e speriamo di poter fare i test presto”.

Lucio Pedercini commenta l’accordo raggiunto con il pilota belga: “Sono contento di continuare con Loris per la stagione 2021. Insieme siamo sicuri di poter migliorare e fare un buon lavoro. Vogliamo lavorare sodo per disputare una buona stagione e aiutare Loris a crescere come pilota. Il piano è quello di ingaggiare un secondo pilota, che sarebbe buono per il team e anche per Loris, che avrebbe un punto di riferimento da qualcuno in pista con la sua stessa moto. Sicuramente sia io sia David Salom possiamo aiutarlo, ma è meglio avere due moto e due piloti che lavorano insieme. Entrambi ne trarranno beneficio. Ad ogni modo, come sempre faremo del nostro meglio come team e non vediamo l’ora di iniziare la nostra 30esima stagione nel paddock della Superbike”.