WSBK | Il team Pedercini e Cresson si separano con effetto immediato

Carica lettore audio

A pochi giorni dal via del round di Assen della World Superbike, il team Pedercini e Loris Cresson hanno annunciato la separazione con effetto immediato.

Il team italiano lo ha annunciato questo pomeriggio con un comunicato stampa in cui ha reso noto che il pilota belga non correrà più con i propri colori già a partire da questo fine settimana.

“Il TPR Team Pedercini informa che Loris Cresson lascia il team con effetto immediato. A tempo debito sarà comunicato il nome del sostituto per il Round di Olanda in programma al TT Circuit Assen. Il TPR Team Pedercini augura a Loris tutto il meglio per il futuro”, recita il comunicato.

Il team Pedercini e Loris Cresson hanno corso 2 stagioni assieme. Il debutto del belga con il team italiano è avvenuto all'Estoril, nel round 2020 in Portogallo.

All'Estoril riuscì a piazzarsi in tutte e tre le manche di gara nella Top 20 e nel 2021 venne ufficializzato da Pedercini come titolare. I primi punti, Cresson li ottenne proprio al TT Circuit di Assen, quando chiuse 13esimo in una gara chiusa in anticipo a causa delle bandiere rosse.

Loris era stato confermato al termine della stagione scorsa come titolare anche per il 2022. In questa stagione, però, ha corso appena una gara da titolare.

Loris Cresson, TPR Team Pedercini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images