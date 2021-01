WRC: Toyota svela il teaser della nuova livrea delle Yaris 2021

Toyota si appresta ad affrontare l'ultima stagione nel Mondiale Rally con la Yaris WRC Plus, prima che questa finisca in un museo dopo aver vinto diversi titoli iridati per lasciare spazio alla nuova vettura ibrida Rally1 che esordirà tra qualche settimana nei primi test di sviluppo.

Dopo 4 stagioni in cui ha presentato la stessa livrea, il team giapponese cambierà disegno con cui potremo riconoscere le Yaris WRC nel corso della stagione 2021 del WRC.

Il team ha pubblicato un video d'anteprima sulle proprie pagine ufficiali dei principali social network in cui è ritratta la Toyota Yaris WRC vestita di una nuova livrea, quella che indosserà a partire dal Rallye Monte-Carlo previsto dal 21 al 24 gennaio.

I colori sono sempre gli stessi, ovvero il bianco che farà da base, poi il rosso e il nero, che contraddistinguono la sezione Gazoo Racing - il reparto corse di Toyota - in tutte le categorie del motorsport, WRC compreso.

Le prime immagini lasciano pensare a una divisione longitudinale il 3 parti della carrozzeria. All'anteriore troviamo un gruppo ottico contornato di nero, mentre dal logo verso l'altra parte del muso la vettura è rossa. Nella parte posteriore, invece, i colori sono invertiti, con il rosso e il nero scambiati, mentre il bianco continua a fare da sfondo.

Nella parte centrale della vettura, parliamo della zona dell'abitacolo, ,troviamo gli sportelli bianchi con profilature e inserti neri e rossi, con una fantasia più classica e ordinata rispetto al resto della vettura.

Questo cambiamento è anche dovuto al fatto che il team diretto sino al termine del 2020 da Tommi Makinen e ora da Jari-Matti Latvala sia entrato a far parte a tutti gli effetti della sezione sportiva europea di Toyota. La struttura incorporata è la Tommi Makinen Racing Oy, che ha sviluppato l'odierno modello di Yaris sin dal 2016 e l'ha portata a vincere 3 titoli iridati (Costruttori nel 2018 e Piloti nel 2019 e 2020 con Ott Tanak e Sébastien Ogier).

Le prime foto ufficiali dovrebbero essere diffuse da Toyota Gazoo Racing nel corso delle prossime ore. Gli equipaggi 2021, invece, sono già stati confermati e rimarranno quelli dello scorso anno: i campioni del mondo in carica Sèbastien Ogier e Julien Ingrassia, Elfyn Evans e Scott Martin, ma anche le giovani promesse Kalle Rovanpera e Jonne Halttunen.