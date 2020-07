WRC: Kalle Rovanpera spaventa il padre in un test in Finlandia!

Il team Toyota Gazoo Racing di WRC sta svolgendo in questi giorni il secondo test di sviluppo con la Toyta Yaris in vista della ripresa del Mondiale Rally che avverrà a inizio settembre con l'inedito Rally Estonia.

Al volante della Toyota Yaris WRC Plus adibita per i test si sono avvicendati i tre equipaggi titolari, ovvero quelli formati da Sébastien Ogier e Julien Ingrassia; da Elfyn Evans e Scott Martin e, infine, Kalle Rovanpera con Jonne Halttunen.

Il test è in svolgimento sugli sterrati finlandesi, fondo che assomiglia molto a quello che il team troverà in Estonia fra poco meno di 2 mesi. Intanto, durante i test, Toyota ha avuto modo di riunire la famiglia Rovanpera nello stesso abitacolo.

Kalle ha avuto il piacere di compiere un'uscita con il padre Harri, ex pilota di WRC (vincitore del Rally di Svezia 2001 con la Peugeot) e ora mentore di quella che sembra essere la stella più luminosa del futuro nel Mondiale Rally, ossia il figlio che in questa stagione sta affrontando il primo anno da pilota ufficiale nella categoria maggiore del WRC con Toyota.

Come potete vedere nel video che trovate qui sopra, Kalle ha portato Harri su un tratto molto veloce - cosa affatto rara in Finlandia - ma anche tortuoso, così da mostrargli le caratteristiche di queste straordinarie vetture WRC Plus che hanno di fatto riacceso il Mondiale Rally dopo diversi anni.

Al termine della prova, Harri è uscito visibilmente provato dall'abitacolo della macchina con cui il figlio corre. Si è subito seduto accanto alla Yaris e non ha nascosto le prime emozioni.

"Com'è stato? Orribile!", ha detto Harri, ridendo, alla fine del test. "Sono davvero spaventato. Molto spaventato. E' incredibile quanto siano veloci queste vetture, specialmente nei tratti tortuosi e stretti. Inoltre ci sono anche dei solchi molto profondi, ma alla macchina non creano alcun tipo di problema. Io odio fare il navigatore, ma dopo questo, beh, ne ho abbastanza!".

Dopo il test ha parlato anche Kalle Rovanpera, sorridente, al solito biondissimo ma con un taglio di capelli molto più attuale e moderno rispetto a quello che ha sfoggiato sino a qualche settimana fa.

"Papà se l'è fatta sotto? Beh, questo era il piano! Mi è sempre piaciuto guidare con lui su una macchina da rally. L'ho già fatto tante volte ed è sempre qualcosa che mi piace molto fare. E' divertente!".

Harri ha concluso con un laconico: "Divertente? Divertente per te!".