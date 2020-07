Con la presentazione del nuovo calendario 2020 del WRC, rivisto dopo lo stravolgimento necessario dovuto alla pandemia da COVID-19, anche i programmi di Takamoto Katsuta sono stati rivisti e, infine, presentati questa mattina.

Il pilota della Tommy Makinen Racing Academy, nonché quarto pilota del team Toyota Gazoo Racing, tornerà immediatamente a correre assieme ai suoi colleghi nel weekend che andrà dal 4 al 6 settembre, al Rally Estonia.

Sarà proprio quello l'evento con cui riprenderà il Mondiale e Katsuta sarà presente. Si tratta della vera novità nel programma del giapponese, che punta a diventare pilota titolare della squadra di Tommi Makinen (obiettivo realisticamente difficile se non per imposizioni della Casa). Così Toyota correrà nella prima gara che sancirà la ripresa del Mondiale con 4 Yaris.

A completare il suo programma ci saranno anche i restanti eventi del Mondiale già fissati, dunque lo vedremo anche al Rally di Germania, al Rally Italia Sardegna e al Rally del Giappone, la sua gara di casa, che completerà il Mondiale 2020.

Katsuta salterà così solo il Rally di Turchia, per un programma che prevederà ben 6 gare delle 8 totali che saranno disputate in questo nefasto 2020.

"Sono davvero contento che il WRC riarta a settembre e di partecipare al Rally Estonia. Sono grato a tutti per questa opportunità", ha detto Katsuta. "nel corso del periodo senza gare mi sono concentrato sull'allenamento fisico e sugli e-Sport per fare in modo di essere nelle migliori condizioni possibili quando tornerò a correre".

Queste invece le parole di Tommi Makinen, responsabile del progetto Toyota Gazoo Racing nel WRC: "Non vediamo l'ora di tornare a correer in questa sagione e sono molto contento di poter schierare Takamoto al Rally di Estoia. E' una gara che dovrebbe mettere in mostra le sue qualit".

"Allo stesso tempo sarà la prima gara WRC dopo diversi mesi di stop, dunque non mi aspetto possa essere una gara facile". Proprio per questo, nei giorni scorsi, Katsuta ha preso parte alla seconda 3 giorni di test di sviluppo in Finlandia prevista per il team giapponese, in cui ha anche avuto modo di provare la GR Yaris WRC.