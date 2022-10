WRC | Spagna, PS5-6: Ogier a segno e leader, Rovanperä risponde

Carica lettore audio

Il Rally RACC che i piloti del WRC stanno disputando in Spagna si sta facendo sempre più interessante ed incerto, anche per via del meteo che fa tenere altissima l'attenzione visto che alcune gocce di pioggia hanno iniziato a scendere sulle strade asfaltate della Catalogna.

Nella ripetizione delle prime due tratte andate in scena questa mattina c'è stato un botta e risposta fra le Toyota perché la PS5 "Els Omells-Maldà 2" (11,05km) è andata a Sébastien Ogier/Benjamin Veillas, mentre la PS6 "Serra de la Llena 2" (11,79km) se la sono aggiudicata - ancora una volta - Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen.

Con questa bella prestazione, i neo-Campioni 2022 ritrovano il secondo posto a 4"3 dalla Yaris affidata ai francesi, nuovi leader dell'evento.

Chi ha sofferto un po' di più è stata la Hyundai i20 N di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, scesi terzi con 5"6 da recuperare ad Ogier ed ora con 3"3 da gestire sui loro compagni Ott Tänak/Martin Järveoja, tornati competitivi con una macchina sistemata dopo i grattacapi avuti nel giro di prove del mattino.

Gli estoni hanno respirato un po' guadagnando qualcosa sulla Toyota di Elfyn Evans/Scott Martin, in Top5 a 9"9 dai rivali che li precedono.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

A seguire le posizioni paiono al momento 'congelate' perché Dani Sordo/Cándido Carrera restano sesti al volante di una Hyundai che più di così non riescono a spingere oltre, a detta loro dopo la PS5, mentre Takamoto Katsuta/Aaron Johnston sono alle loro spalle con un margine abbastanza ampio.

Se non altro, il giapponese della Toyota ha parzialmente respinto l'avvicinamento della Ford Puma condotta da Craig Breen/Paul Nagle, sempre i migliori dei piloti M-Sport con dietro e staccati i compagni Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e Gus Greensmith/Jonas Andersson, che vanno a completare la Top10 nella quale stanno provando a rientrare Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, avendo risolto i problemi tecnici sulla loro Ford in servizio a metà mattina ed ora a 11"8 dai colleghi.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

In Classe WRC2 ancora primi Teemu Suninen/Mikko Markkula con la Hyundai, vedendosi però ridurre il vantaggio dalla Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT), ancora seconda ma a 1"8 dopo l'ottima prestazione della PS6.

Mantengono al terzo posto la Citroën C3 Rally2 di PH Sport il duo Yohan Rossel/Arnaud Dunand, mentre dopo la foratura del mattino occhio alla risalita di Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen, che con la seconda Škoda di Toksport WRT hanno vinto entrambe le PS disputate in questo giro e stanno provando la rimonta, anche se si ritrovano con 54"6 da colmare dalla vetta.