WRC | Spagna, PS3-4: Neuville mette la freccia e balza al comando

Dopo aver siglato il secondo crono al traguardo per tre volte di fila, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe balzano al comando del Rally RACC grazie al successo nella quarta tratta di questa gara spagnola del WRC.

La PS3 "Les Garrigues Altes 1" (22,64km) è stata vinta dagli ottimi Sébastien Ogier/Benjamin Veillas con la Toyota Yaris davanti alla coppia belga, che nella PS4 "Riba-roja 1" (13,98km) ha risposto piazzando il tempone di riferimento e salendo in prima posizione scavalcando proprio i francesi per appena mezzo secondo.

Il sottosterzo sta invece creando problemi di guidabilità alla Toyota di Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, scesi terzi a 4"2 dalla vetta, seguiti ad 1"8 da Ott Tänak/Martin Järveoja.

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Subito dopo il traguardo, però, la Hyundai i20 N degli estoni è stata vista ferma a bordo strada e sollevata dal lato di destra, appoggiata su due gomme; si sospettano guasto all'alternatore e pedita d'olio, il che potrebbe dare modo ad Elfyn Evans/Scott Martin di insidiarli nel pomeriggio con la loro Toyota, dato che sono quinti a 4"9 dai rivali.

Non sono per niente contenti Dani Sordo/Cándido Carrera, i quali occupano la sesta posizione al volante di una Hyundai su cui non funzionano a dovere le gomme a detta degli idoli locali.

Mantengono la settima posizione Takamoto Katsuta/Aaron Johnston con la quarta Toyota ufficiale, seguiti sempre da Craig Breen/Paul Nagle, ancora i migliori dei piloti Ford / M-Sport.

Disastri multipli invece per i loro compagni Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, incappati in una foratura nella PS3 e poi fermatisi al termine della PS4 con cofano della Puma aperto e fumante.

Questo ha dato modo ai loro compagni Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e Gus Greensmith/Jonas Andersson di guadagnare una posizione e completare la Top10.

Nel frattempo in Classe WRC2 la doppia vittoria tra PS3 e 4 di Teem Suninen/Mikko Markkula porta la coppia della Hyundai in testa alla categoria con 2"3 di vantaggio sulla Škoda Fabia Rally2 Evo

di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT).

Una foratura accusata nel finale della PS3 ha invece fatto scivolare al terzo posto la Citroën C3 Rally2 guidata da Yohan Rossel/Arnaud Dunand (PH Sport) con 7"6 da recuperare ai leader.

Ora sosta tecnica al Parco Assistenza, poi gli equipaggi ripeteranno le quattro tratte appena concluse a partire dalle ore 15;09.