WRC | Spagna, PS7-8: Ogier chiude primo respingendo Rovanperä

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas concludono al comando la Prima Tappa del Rally RACC, appuntamento spagnolo del WRC che al termine di questo venerdì ha vissuto ancora alcuni momenti di grande incertezza, specialmente per via del meteo.

I neri nuvoloni che hanno coperto per tutta la giornata di oggi il cielo della Catalogna non hanno mai scaricato acqua sui percorsi asfaltati lungo le montagne, ma solamente alcune gocce che hanno impensierito i vari equipaggi, comunque in grado di spingere al massimo senza mai dover montare le Pirelli da bagnato.

Nella PS7 "Les Garrigues Altes 2" (22,64km), Ogier/Veillas si sono visti battere per appena 0"7 dai compagni di squadra Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen, ai quali però hanno risposto nella PS8 "Riba-roja 2" (13,98km) vincendo per 1"2.

Ora il duo francese della Toyota conduce con 4"8 sulla GR Yaris gemella condotta dai Campioni 2022, che hanno staccato per 7"7 la Hyundai i20 N di Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, al momento confermatisi terza forza in campo.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Ai piedi del podio ci sono invece Ott Tänak/Martin Järveoja, ancora una volta alle prese con il malfunzionamento dell'ibrido sulla loro Hyundai e costretti ad accontentarsi di inseguire i compagni di squadra a 7"5.

Il quarto posto degli estoni si è consolidato nella PS7, quando buona parte dei rivali alle loro spalle hanno accusato la foratura dell'anteriore sinistra. Fra questi abbiamo Dani Sordo/Cándido Carrera, che comunque limitano i danni portando la loro Hyundai in Top5, seppur a mezzo minuto dai Tänak/Järveoja.

Ci hanno rimesso scendendo al sesto posto Elfyn Evans/Scott Martin, che con la terza Toyota hanno ora 2"5 di vantaggio sulla Ford Puma della M-Sport affidata a Craig Breen/Paul Nagle, autori del sorpasso nei confronti della Toyota di Takamoto Katsuta/Aaron Johnston, anch'essi con gomma a terra ed ibrido singhiozzante, ora ottavi a 24"9 dalla coppia irlandese.

Incalzano il giapponese le Ford di Adrien Fourmaux/Alexandre Coria e Gus Greensmith/Jonas Andersson, a completare la Top10 ai cui margini c'è quella di Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais, che dopo i guai del mattino ha ridotto a 9"9 il distacco dal decimo posto.

Teemu Suninen, Mikko Markkula, Hyundai Motorsport N Hyundai i20 N Rally2 Photo by: Red Bull Content Pool

Grazie a due vittorie di prova, la Tappa 1 in Classe WRC2 va in archivio con Teemu Suninen/Mikko Markkula al comando al volante della Hyundai i20 N Rally2, con cui ricacciano a 12"7 la Škoda Fabia Rally2 Evo di Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Toksport WRT).

Al terzo posto, con 4" di distanza dalla piazza d'onore, c'è sempre la Citroën C3 Rally2 di PH Sport del duo Yohan Rossel/Arnaud Dunand, mentre stanno compiendo una grandissima rimonta Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen.

Alla guida dell'altra Škoda di Toksport WRT, i finnici si sono portati in Top5 a 21"8 dalla Ford Fiesta di Jari Huttunen/Mikko Lukka, con i due della M-Sport che a loro volta hanno il podio di categoria a 22".

La giornata di sabato prevede altre 7 Speciali, suddivise in due giri di tre Prove ripetute a partire dalle ore 8;44, più una più breve che porterà a termine la Tappa 2 in serata.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Il punto di Pirelli: "La combinazione Hard e Soft premia la Toyota"

Il meteo incostante e una scelta gomme variegata hanno caratterizzato la prima giornata del Rally di Catalogna che però ha in gran parte rispettato le previsioni della vigilia con fondi stradali scivolosi, soprattutto al mattino, che sono diventati via via sempre più sporchi, dopo i primi passaggi.

La scelta di partire con due hard e quattro soft al mattino e di invertire in maniera speculare la dotazione delle gomme al pomeriggio ha premiato il team Toyota. Con il neo campione Kalle Rovanpera e il campione in carica Sebastian Ogier (primo a fine giornata) la scuderia giapponese ha vinto sette delle otto prove speciali della giornata contro una di Huyndai (Thierry Neuville) che nel primo loop ha scelto tre hard e tre soft per affrontare l’asfalto freddo (fino a 11 gradi) e umido delle prime ore. Nel pomeriggio, a differenziarsi è stata Ford che ha scommesso su un fondo più asciutto,

Secondo le aspettative anche le velocità medie, che sono state abbastanza sostenute con Ogier a segnare il record di giornata nella SS5 Els Omells - Maldà 2 di 11.05 chilometri, vinta a una media di 128.8 kmh.

"È stata una giornata molto combattuta la cui prima metà si è chiusa con i primi quattro piloti in classifica racchiusi in appena sei secondi. Al pomeriggio le condizioni di grip sono generalmente migliorate rispetto al mattino e con esse i tempi, nonostante alcuni tratti umidi, che hanno consigliato una scelta gomma mista", spiega Terenzio Testoni, responsabile rally di Pirelli.

"Sia le gomme hard che quelle soft hanno assicurato affidabilità su superfici sporche, con molti tagli e generalmente scivolose. Per sabato le previsioni sono di un tempo più asciutto e con temperature mediamente più alte di oggi che chiameranno in causa soprattutto i PZero a mescola dura”.