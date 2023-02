WRC | Rally Svezia, PS9: squillo di Neuville. Breen allunga

Carica lettore audio

Il sabato di gara al Rally di Svezia si è aperto nel modo più inatteso. La vettura più veloce della PS9, prova d'apertura della giornata, è stato firmato da una Hyundai. Ma non quella del leader della classifica Craig Breen, bensì quella di Thierry Neuville.

Il belga ha ottenuto il miglior tempo in 5'20"2 sulla Norrby 1 di 12,54 chilometri. Una prova molto veloce dove le velocità di punta sono state grandi protagoniste. Sebbene al termine della sua prova Neuville fosse scontento di quanto fatto a causa di poca fiducia in frenata, il tempo ottenuto è risultato imbattibile.

Probabilmente la sua posizione di partenza odierna, la quarta, gli ha dato un buon vantaggio in virtù delle condizioni del fondo della prova e lui è stato comunque bravo ad approfittarne, rientrando così in gioco per la Top 5 e, forse, anche per il quarto posto.

Kalle Rovanpera ha ottenuto il secondo tempo, in ritardo di 1"1 dal belga. Il campione del mondo in carica è stato autore di un piccolo errore in una curva destrorsa, in cui ha perso il posteriore della sua GR Yaris finendo per sbattere leggermente con il posteriore in un banco di neve.

Kalle è stato fortunato, perché la Yaris non ha avuto un effetto pendolo tale da farlo finire nel banco con il muso e ha potuto proseguire la prova.

Un altro pilota che ha sfoderato una grande prova è stato Craig Breen. Il leader dell'evento scandinavo, grazie al terzo posto nella PS9, è riuscito ad allungare sui diretti rivali per il successo anche in virtù delle contemporanee prove meno convincenti di Ott Tanak e del compagno di squadra Esapekka Lappi.

Il pilota di M-Sport ha affermato a fine prova di non avere ancora la confidenza necessaria con il mezzo per spingere a fondo e prendersi rischi. Lappi, invece, sembra non essere del tutto contento delle modifiche fatte alla sua i20 N Rally1 nel corso del Service di ieri sera.

Con questo risultato, Breen allunga su Tanak portando il suo vantaggio a 4"6, mentre Lappi è scivolato a 12"8 dal compagno di squadra. Tutto aperto per quanto riguarda la lotta al primo posto ai piedi del podio e che coinvolge - in ordine di classifica - Elfyn Evans, Kalle Rovanpera e Thierry Neuville.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 1h02'27”1 WRC 2 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +4"6 WRC 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +12"8 WRC 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +28"0 WRC 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +30"8 WRC 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +35"4 WRC 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +1'26"0 WRC 8 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +3'16"1 WRC2 9 Pajari/Malkonen Skoda Fabia RS Rally2 +3'33"2 WRC2 10 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +3'54"1 WRC2