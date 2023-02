WRC | Rally Svezia, PS8: Breen chiude da leader, Tanak lo bracca

Carica lettore audio

La prima tappa del Rally di Svezia 2023 va in archivio con una classifica che lascia diverse opportunità per vederla cambiare già nella prima prova di domattina.

Kalle Rovanpera ha trionfato nella PS8, la Umea Sprint di di 5,16 chilometri, ma gli occhi erano tutti puntati sul duello tra Craig Breen e Ott Tanak per la prima posizione della classifica generale.

Per quanto riguarda la prova, ad avere la meglio è stato Ott Tanak. L'estone ha colto il secondo tempo a mezzo secondo da Rovanpera, mentre Craig Breen non è andato oltre il sesto, a 4"3 dal campione del mondo in carica.

Eppure nella classifica generale davanti troviamo ancora l'irlandese di Hyundai Motorsport. Breen è stato autore di una grande giornata, ma nelle ultime due prove ha dovuto stringere i denti e resistere al ritorno del pilota di M-Sport Ford.

Da un margine di oltre 10 secondi, Breen vede ora Tanak ad appena 2"6. Questo lascia ogni discorso aperto per la leadership e domani sarà una giornata molto importante per definire chi tra i due avrà le maggiori chance di successo.

In entrambi i casi ci sarà la notizia: o il ritorno alla vittoria di Tanak da pilota del team M-Sport, o la prima vittoria nella carriera di Breen nel WRC. Un evento, quello sulle nevi svedesi, che potrebbe regalare ancora più incertezza a questo Mondiale Rally 2023.

Chiude al terzo posto un'ottima giornata Esapekka Lappi. Il finnico di Hyundai, sebbene sia stato autore di qualche errore di troppo, ha completato al terzo posto la PS8 e la giornata nella classifica generale. A oggi è difficile immaginarlo nella lotta per il successo, ma se domani dovesse riuscire a mantenere il passo di oggi e a eliminare gli errori, allora potrebbe anche ampliare la lotta al successo che è già entusiasmante.

Dietro i primi tre, ecco i tre piloti che oggi hanno aperto tutte le prove speciali di giornata per via della classifica generale. Elfyn Evans è quarto a 26"5 da Breen ed è inseguito a 4"6 di distanza dal campione del mondo in carica, Kalle Rovanpera.

Il 21enne finlandese ha vissuto una giornata particolare. In due speciali su 7 è stato penalizzato dalla neve fresca, ma nelle altre il fondo ghiacciato gli ha permesso di perdere molto meno del previsto e il quinto posto nella generale è per lui un toccasana in vista di domani.

Thierry Neuville è in piena lotta per la Top 5, considerando che si trova a 5"7 da Rovanpera. La sensazione, però, è che per lui sarà difficile lottare con le GR Yaris e che le vetture giapponesi, a parità di posizioni di partenza, siano ancora di gran lunga le vetture da battere.

Pierre-Louis Loubet si trova sttimo e ultimo dei piloti ufficiali al olante di una Rally1. Il francese di M-Sport Ford sta imparando i percorsi ed è risultato competitivo solo a tratti. Lorenzo Bertelli, invece, ha occupato la decima posizione sino al giro pomeridiano, quando una serie di errori lo ha fatto scivolare indietro di diverse posizioni.

Per quanto riguarda il WRC2, Olivers Solberg sta dominando la categoria al volante della Skoda Fabia RS Rally2. Lo svedese ha un margine di 13 secondi sull'altrettanto giovane Sami Pajari, suo compagno di marca e 35 secondi sul Jari Huttunen, altro rivale ma con una Skoda Fabia R5 realizzata ben 7 anni fa.

Il finnico, però, deve fare i conti con Ole-Christian Veiby, quarto e staccato di appena 1"9 da lui. Inizia male la stagione del campione del mondo WRC2 in carica, Emil Lindholm. Nel corso della mattinata è finito in un banco di neve, perdendo così diverse decine di secondi che lo hanno tagliato fuori dalla lotta per il podio e per la vittoria. Sfortunato anche Teemu Suninen, rallentato da un problema al motore della sua Hyundai i20 N Rally2.

La prima tappa del Rally di Svezia termina qui. Il rally riprenderà domattina con la PS9, la Norrby 1 di 12,54 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 08:05 italiane.