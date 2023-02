WRC | Rally Svezia, PS10: Rovanpera sale quarto

Carica lettore audio

Craig Breen sembra in uno stato di grazia. Dopo aver sfruttato bene l'ottima posizione di partenza di ieri, oggi sta gestendo perfettamente il potenziale che ha in questo weekend e, ogni prova che passa, si sta avvicinando a quello che sarebbe il primo successo della carriera nel WRC.

L'irlandese ha vinto la Floda 1 di 28,25 chilometri, ovvero la prova speciale più lunga della giornata, fermando il cronometro in 12'11"5. I due rivali per lo scratch, ossia Kalle Rovanpera e Thierry Neuville, sono risultati molto vicini a lui, ma più lenti rispettivamente di 8 decimi e 1 secondo.

Ciò che più conta per il pilota di Hyundai è avere allungato ancora nei confronti di Ott Tanak, ora distante 5"7 dalla prima posizione. Per la verità anche l'estone di M-Sport si è messo in luce con un'ottima prova, finendo quarto a 1"1, ma il risultato è stato insufficiente per recuperare tempo sul rivale.

Rovanpera, invece, si è lamentato del tanto sottosterzo con cui si trova ad aver a che fare. Non è chiaro se questo sia dovuto alla doppia ruota di scorta, che conferisce alla vettura un peso maggiore, o a un assetto sbagliato.

Quel che è certo, è che il risultato ottenuto dal campione del mondo in carica è stato sufficiente per recuperare una posizione nella classifica generale. Rovanpera ha superato il suo compagno di squadra Elfyn Evans e ora è quarto.

Evans, invece, dovrà stare molto attento perché anche Neuville è in piena rimonta e ora è minaccioso alle sue spalle. Tra i due c'è un margine di appena 3"6 in favore del gallese di Toyota quando manca ancora una prova speciale al termine del giro mattutino.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 1h14'38”6 WRC 2 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +5"7 WRC 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +19"5 WRC 4 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +31"6 WRC 5 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +32"8 WRC 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +36"4 WRC 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +1'53"7 WRC 8 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +4'03"9 WRC2 9 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +4'36"9 WRC2 10 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +4'50"5 WRC2