WRC | Rally Svezia, PS11: Tanak si riavvicina a Breen

La prova finale del giro mattutino del sabato al Rally di Svezia ha regalato altre emozioni e diversi cambiamenti nella classifica generale del secondo evento del WRC 2023.

Kalle Rovanpera si conferma in grande forma sulla neve vincendo la PS11, la Savar 1 di 17,28 chilometri, una prova molto tecnica dove, non a caso, a fare la differenza sono i tre piloti migliori del WRC attuale.

Rovanpera, fermando il cronometro in 8'07"2, ha fatto meglio di appena 1"3 su Thierry Neuville e 1"4 su Ott Tanak, entrambi molto vicini al tempo di Kalle.

Per Rovanpera è la seconda vittoria di speciale di fila, ma soprattutto un'altra stage in cui è riuscito a recuperare terreno su Esapekka Lappi e ad avvicinarsi alla terza posizione.

Cambia tanto anche per Ott Tanak, perché il pilota di M-Sport è tornato a ridurre di molto il suo divario che lo separa dal leader del rally, Craig Breen, sfruttando la mancata conoscenza della stage da parte dell'irlandese di Hyundai Motorsport.

Ora tra i due il margine è tornato di 3" in favore di Breen, dopo che quest'ultimo era riuscito a portarlo oltre i 5 secondi nelle due prove d'apertura del giro mattutino odierno. La lotta per la vittoria rimane più che aperta e la sensazione è che durante il pomeriggio potrà riservare ulteriori sorprese.

La classifica generale sembrava annoverare un altro cambio importante, perché Thierry Neuville, grazie al secondo tempo ottenuto in coabitazione con Tanak e al contemporaneo settimo crono di Elfyn Evans, era infatti riuscito a salire in quinta posizione. Invece, a causa di un problema ai cronometri, il belga si è solo avvicinato al gallese e ora tra i due c'è appena 1 secondo in favore del pilota della Toyota.

Sarà interessante invece capire la strategia dei team legata alle gomme per il giro pomeridiano, in cui le prove da effettuare saranno 4 - e non tre come in mattinata - e il fondo sarà molto più rovinato dal passaggio non solo delle vetture Rally1, ma anche di tutte le altre categorie.

Per quanto riguarda il WRC2, Oliver Solberg (Skoda Fabia RS Rally2) continua a comandare la classifica di classe con un margine di 31"4 sul primo degli inseguitori, il norvegese Ole-Christian Veiby (Volkswagen Polo GTI R5). Terzo posto per Jari Huttunen, il quale si sta però giocando il gradino più basso del podio con il giovane Sami Pajari, quarto a 6"2 da lui.

Il giro mattutino del sabato termina qui. Il Rally di Svezia riprenderà questo pomeriggio con la Prova Speciale 12, la Norrby 2 di 12,54 chilometri. La prima vettura entrerà in speciale alle ore 14:05 italiane.

WRC 2023 - Rally di Svezia - Classifica generale dopo la PS11

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco Classe 1 Breen/Fulton Hyundai i20 N Rally1 1h22'49”9 WRC 2 Tanak/Jarveoja Ford Puma Rally1 +3"0 WRC 3 Lappi/Ferm Hyundai i20 N Rally1 +17"0 WRC 4 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +27"5 WRC 5 Evans/Martin Toyota GR Yaris Rally1 +32"6 WRC 6 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +33"6 WRC 7 Loubet/Gilsoul Ford Puma Rally1 +1'59"0 WRC 8 Solberg/Edmondson Skoda Fabia RS Rally2 +4'29"4 WRC2 9 Veiby/Eriksen Volkswagen Polo GTI R5 +5'00"8 WRC2 10 Huttunen/Linnaketo Skoda Fabia R5 +5'20"1 WRC2