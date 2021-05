WRC, Rally Portogallo, PS10: Ogier sbaglia e Katsuta torna quarto

Il dominio di Ott Tanak al Rally del Portogallo 2021 continua. L'estone della Hyundai ha colto un'altra vittoria di speciale, firmando lo scratch della PS10 Cabeceiras de Basto 1 di 22,37 chilometri, aumentando ulteriormente il vantaggio nei confronti dei suoi inseguitori.

Tanak continua a essere perfetto nel sfruttare la sua posizione di partenza, ma anche un assetto della i20 che smbra piacergli decisamente di più rispetto a quello che lo aveva frenato nella mattinata di ieri.

Continua anche il duello per il secondo posto, e lo fa sul filo dei decimi. Elfyn Evans rintuzza gli attacchi di Dani Sordo firmando un tempo quasi identico a quello dello spagnolo della Hyundai, facendo però meglio di 1 decimo. Ora il suo vantaggio nella generale è di 4"6 quando manca una prova al termine del giro mattutino.

Il proprietario della quarta posizione della classifica generale continua a cambiare e sembra non volerne sapere di trovare un proprietario stabile. Sébastien Ogier, nel tentativo di recuperare altri secondi dai piloti che lo precedono in classifica, ha commesso un errore a metà prova.

Il 7 volte iridato, arrivato a una curva sinistrorsa di 90°, è finito in testacoda e ha spento il motore della sua Yaris WRC. Per riaccendere la vettura e riprendere il corretto senso di marcia ha impiegato qualche secondo, che si è rivelato decisivo ai fini della classifica generale.

Takamoto Katsuta, autore di un'ottima prova e del quarto tempo assoluto, ha superato nuovamente Ogier e ora si trova quarto, con un vantaggio sul 7 volte iridato pari a 10"2. La lotta per la prima posizione ai piedi del podio è tutt'altro che terminata, ma Katsuta ha mostrato di avere passo e per Ogier non sarà così facile riavvicinarsi al giapponese se non prendendo rischi elevati che potrebbero anche compromettere il suo risultato finale.

Rally Portogallo - Classifica dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1.48'50”4 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +18"3 3 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +22"9 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +46"9 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +57"1 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +1'09"6 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'37"2 8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +2'56"2 9 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +5'06"8 10 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +5'21"3