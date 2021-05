WRC, Rally Portogallo, PS9: Tanak è imprendibile e allunga

Ott Tanak non avrebbe potuto iniziare meglio il sabato di gara al Rally del Portogallo. nella PS9, la Vieira do Minho 1 di 20,64 chilometri che ha aperto la seconda delle tre giornate di gara, l'estone della Hyundai ha chiarito le cose agli avversari: chi vorrà cercare di vincere questo rally, dovrà fare molto meglio di lui, dunque prendersi rischi su rischi. E non è detto che possa bastare.

La sua guida, unita all'ottima posizione di partenza meritata nella giornata di ieri, hanno fatto sì che Tanak riuscisse a vincere la PS9 e ad allungare sui diretti rivali per il successo.

Elfyn Evans ha provato a ricucire il divario, ma una volta visto il tempo di Tanak si è reso conto di avere poche possibilità. Lo stesso estone ha dichiarato a fine prova di avere una confidenza decisamente maggiore con la sua i0 rispetto a ieri. E il risultato è lì a testimoniarlo.

Grazie a questo scratch, Tanak ha ora un vantaggio di 13"5 su Evans, il primo degli insegutori, con Dani Sordo rimasto al terzo posto ma ora distante 18" netti. Lo spagnolo ha perso qualche secondo da Evans, ma la lotta per il secondo posto è aperta. Tra i due ci sono 4"5 e Sordo ha le carte in regola per provare a ricucire lo strappo.

La classifica generale subisce un altro scossone importante fuori dalle posizioni da podio. Sébastien Ogier è riuscito a superare Takamoto Katsuta e a salire al quarto posto. Tra i due c'è un solo decimo di secondo, per cui tutto può ancora cambiare, ma la determinazione del 7 volte iridato potrebbe fare la differenza.

Questo cambiamento è importante anche ai fini della classifica generale del Mondiale Piloti, così come la seconda piazza di Elfyn Evans. Vedremo cosa riuscirà a fare Thierry Neuville nella giornata di domani, quando proverà a ottenere il miglior tempo nella Power Stage per mettere una pezza alla falla aperta ieri con l'errore nella PS7 e il conseguente ritiro.

Oggi il belga della Hyundai è ripartito, ma solo per poter arrivare a domani e provare a vincere la PS20 e portare a casa 5 punti che per lui e il suo Mondiale sarebbero vitali.

Rally Portogallo - Classifica dopo la PS9

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1.35'16”7 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +13"5 3 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +18"0 4 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +35"5 5 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +35"6 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +47"3 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'14"2 8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +2'27"9 9 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +4'14"2 10 Suninen/Markkula Ford Fiesta R5 MKII +4'28"6