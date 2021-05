WRC, Rally Portogallo, PS8: Tanak rafforza il primato

La prima giornata di gara del Rally del Portogallo, quarto appuntamento del WRC 2021, è andata in archivio con la Super Speciale PS8, la Lousada di 3,36 chilometri, con tanti 1 contro 1 che hanno deliziato la folla presente nell'arena da rallycross in cui Ott Tanak ha ottenuto il miglior tempo assoluto.

Il pilota estone ha concluso in testa una giornata a dir poco caotica, che sembrava non potergli consentire di essere leader. Invece quanto accaduto nella PS7 ha ribaltato pronostici e classifica generale, portando Tanak in testa.

A quel punto il pilota della Hyundai ha colto l'occasione e ha vinto l'ultima prova di giornata, portando a 6 i secondi di vantaggio nei confronti del primo degli inseguitori: Elfyn Evans.

Molto bella la sfida tra i due nella PS8, che ha visto Tanak trionfare e ottenere il miglior tempo assoluto. Evans, invece, dovrà essere bravo domani a ricucire l'esiguo distacco e a provare a portare a casa quella vittoria sfuggitagli dalle mani il mese scorso in Croazia per un errore commesso nella Power Stage.

Secondo crono per Sébastien ogier, saldamente in Top 5 sebbene alle sue spalle ci sia Kalle Rovanpera a 4"9. Dani Sordo ha invece stretto i denti e ha mantenuto la terza posizione nonostante abbia dovuto fare i conti con una gomma scoppiata nel trasferimento verso la PS8 (che ha danneggiato la carrozzeria nella zona posteriore destra).

Lo spagnolo si trova a 9" da Tanak e, dato il ritmo mostrato questa mattina, non può certo essere considerato tagliato fuori per la vittoria. In quarta posizione c'è certamente il pilota di giornata: Takamoto Katsuta. Il giapponese è stato autore di una giornata di alto livello, che lo ha portato al quarto posto assoluto. L'investimento di Toyota nei suoi riguardi si sta rivelando azzeccato. Ora però dovrà essere bravo a portare a casa una gara che per il suo futuro potrebbe essere determinante.

Giornata agrodolce per Gus Greensmith, settimo e autore di alcune stage di alto livello, ma anche di errori che lo hanno penalizzato oltremodo. Dietro di lui Adrien Fourmaux. Il 25enne ha offerto anche oggi ottime prestazioni, ma è chiaro che su sterrato debba ancora fare tanta esperienza prima di poter ambire a posizioni più rilevanti.

Ricordiamo l'incidente nella PS7 che ha tolto dalla gara Thierry Neuville, fino a quel momento secondo con merito e autore di una gara superba. L'errore, arrivato per una nota troppo ottimistica a una curva sinistrorsa, lo ha costretto al ritiro dopo aver divelto la ruota posteriore destra della sua Hyundai.

Per quanto riguarda il WRC2, in testa troviamo Esapekka Lappi. Il finnico, al volante di una Volkswagen Polo GTI R5, è stato in lotta per tutta la giornata con Nikolay Gryazin e Teemu Suninen. I tre si sono scambiati più volte la prima posizione, ma alla fine ha prevalso l'ex pilota di Toyota, Citroen ed M-Sport. I primi 3 sono racchiusi in appena 9"8.

La prima giornata di gara del Rally del Portogallo termina qui. Riprenderà domattina con la PS9, la Vieira do Minho 1 di 20,60 chilometri, con la prima vettura che entrerà in speciale alle ore 9:08 italiane.

Rally del Portogallo - Classifica dopo la PS8

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 Coupé WRC 1.22'35”0 2 Evans/Martin Toyota Yaris WRC +6"0 3 Sordo/Rozada Hyundai i20 Coupé WRC +9"0 4 Katsuta/Barritt Toyota Yaris WRC +15"4 5 Ogier/Ingrassia Toyota Yaris WRC +24"0 6 Rovanpera/Halttunen Toyota Yaris WRC +28"9 7 Greensmith/Patterson Ford Fiesta WRC +1'02"3 8 Fourmaux/Jamoul Ford Fiesta WRC +1'33"5 9 Lappi/Ferm Volkswagen Polo GTI R5 +3'34"9 10 Gryazin/Aleksandrov Volkswagen Polo GTI R5 +3'37"1