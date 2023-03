WRC | Rally Messico, PS7-8: Lappi allunga su Ogier. Sordo fora

Carica lettore audio

Esapekka Lappi prosegue nella sua splendida giornata al Rally del Messico con un'altra vittoria di speciale che gli permette di rispondere agli attacchi portati da Sébastien Ogier e di allungare nella classifica generale dell'evento americano.

Ma andiamo con ordine. Sébastien Ogier ha rotto gli indugi nella PS7, la Ortega 2 di 15,71 chilometri, vincendo la prova e rosicchiando quasi tutto il vantaggio che Esapekka Lappi aveva costruito nelle prime 6 prove.

Ogier ha staccato il rivale di 1"9, riducendo così ad appena 3 decimi il suo ritardo dalla testa del terzo appuntamento del WRC 2023.

Nella stessa prova Elfyn Evans ha messo al sicuro il terzo posto per via di una foratura occorsa a Dani Sordo. Il pilota di Hyundai Motorsport è stato costretto a fare tutta la speciale in condizioni difficili, per altro rese ancora più complicate dalla polvere che entrava copiosa nell'abitacolo della sua vettura.

Sordo è arrivato al traguardo pieno di polvere addosso e negli occhi, al pari del suo navigatore Candido Carrera. Questo gli ha fatto perdere 1 minuto da Ogier, vincitore della prova, e lo ha fatto scivolare dal quarto al sesto posto della classifica generale.

Ne hanno approfittato Thierry Neuville e Kalle Rovanpera. Entrambi hanno recuperato una posizione sfruttando la prova sfortunata di Sordo, salendo rispettivamente al quarto e al quinto posto provvisorio della classifica generale.

Nella Prova Speciale 8, la Las Minas 2 di 13,79 chilometri, Lappi si è rifatto con gli interessi, vincendo la stage davanti al compagno di squadra Thierry Neuville.

Grazie a questo successo e al contemporaneo terzo tempo ottenuto da Ogier, Lappi è riuscito ad allungare nei confronti dell'8 volte iridato. 3"1 il ritardo di Ogier al termine della prova, che ha così portato i due a essere staccati da 3"4 nella classifica generale.

Grazie al secondo tempo di speciale, Neuville è tornato a rosicchiare secondi a Elfyn Evans. Ora il terzo posto è distante 12"5, dunque ancora tanto, ma un margine tutto sommato colmabile se si considera quante prove manchino al termine della gara.

Allo stesso tempo Neuville ha allungato ancora nei confronti di Kalle Rovanpera, suo rivale per il titolo. Il finlandese di Toyota Racing ha ora un ritardo di 15"7 dal belga di Hyundai Motorsport.

Nel WRC2 cambia ancora la classifica nelle posizioni che contano. Oliver Solberg è stato rallentato da una gomma forata e ha così perso la terza posizione in favore del compagno di team e di marca Emil Lindholm.

Gus Greensmith continua a comandare la categoria al volante della Skoda Fabia RS Rally2 davanti alla Ford Fiesta Rally2 di Adrien Fourmaux. Il pilota di M-Sport, però, ha perso altri secondi dal britannico e ora ha un divario di 10"8 dal leader di classe.