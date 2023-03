WRC | Rally Messico, PS6: Lappi ancora di un soffio su Ogier

Carica lettore audio

La prova El Chocolate di 29.07 chilometri del Rally del Messico continua a regalare grande spettacolo, perché Esapekka Lappi e Sébastien Ogier continuano a battagliare a colpi di decimi, quelli che li separano tra loro, e sono davvero pochi.

Il pilota di Hyundai Motorsport ha vinto il secondo passaggio sulla celebre prova, ma con un margine di appena 8 decimi sul rivale per la vittoria. Questo significa che Lappi può contare su un vantaggio di soli 2"2 nei confronti di Ogier, tutto questo in oltre un'ora di gara. Un duello al fulmicotone.

Splendida anche la lotta per il gradino più basso del podio, che continua a coinvolgere Elfyn Evans e Dani Sordo. Al momento ad avere la meglio è il gallese di Toyota Racing. Anche in questa prova Evans ha fatto meglio - seppur di poco - rispetto allo spagnolo di Torrelavega.

Evans e Sordo, così come Lappi e Ogier, dimostrano di avere un passo molto simile. Non è un caso che il divario tra il terzo e il quarto della classifica generale sia di appena un secondo e un decimo in favore di Evans.

Va però sottolineato come la lotta per il successo sia per ora circoscritta a due piloti: Evans e Sordo sono già molto lontani dai primi due, rispettivamente 20"1 e 21"2 da Lappi.

Continua anche la lotta per l'ultimo posto disponibile per la Top 5 e, anche in questo caso, stiamo parlando di un duello. E' quello tra Thierry Neuville e Kalle Rovanpera. In questa prova il belga di Hyundai Motorsport ha fatto sensibilmente meglio del rivale, ampliando il suo margine a 9 secondi netti. Il campione del mondo in carica, però, ha scelto di portare con sé una gomma di scorta in più rispetto al rivale, dunque dovrà gestire un peso extra per tutto il pomeriggio.

Neuville, almeno al momento, sta facendo l'unica cosa possibile in un fine settimana molto penalizzante per chi parte nelle prime posizioni: ossia tenere dietro i rivali per il titolo. Un plauso va a Ott Tanak, che non si è arreso e dopo il Service è riuscito a tornare competitivo nei tempi, anche se ormai troppo distante dai migliori.

Nel WRC2 ecco un cambio importante al vertice. Emil Lindholm ha perso oltre 13 secondi in questa prova, cedendo la prima posizione al compagno di squadra Gus Greensmith e scibolando in quarta piazza di categoria.

Salgono virtualmente sul podio Adrien Fourmaux, secondo a 4"3 dall'ex compagno di squadra Greensmith, e Oliver Solberg. Fourmaux, sebbene sia stato protagonista di una buona prova, potrebbe avere qualche problema da risolvere prima della prossima prova.

Adrien, infatti, non si è fermato alle classiche interviste di fine speciale e questo potrebbe essere un campanello d'allarme importante per ciò che riguarda il prosieguo della sua gara.