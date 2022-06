WRC | Rally Italia, PS7: Lappi chiude in vetta. Cancellate PS8 e PS9 Lappi vince la PS7 e torna in testa superando Ott Tanak. Loubet supera di nuovo Breen e torna in terza posizione nella lotta tutta firmata da piloti del team M-Sport. La corsa si interrompe qui per oggi, a causa della cancellazione della PS8 e della PS9.

Di: Giacomo Rauli , Journalist Carica lettore audio Esapekka Lappi pone fine alla serie di vittorie di speciali di Ott Tanak e, come se non bastasse, lo supera nella classifica generale diventando il nuovo leader del Rally Italia Sardegna 2022. Il pilota del team Toyota Racing ha ottenuto il miglior tempo nella Castelsardo 1 di 13,26 chilometri, battendo di ben 7"1 Ott Tanak. Grazie a questo risultato ora il finlandese è primo nella classifica generale con un vantaggio di appena 7 decimi sul pilota di Hyundai Motorsport. Al termine della prova speciale, Ott Tanak ha fatto sapere di avere qualche problema all'albero della trasmissione, tanto da avvertire la vettura funzionare a 3 ruote motrici. Se così fosse, per Hyundai sarebbe il secondo problema del weekend legato alla trasmissione dopo quello che ha messo fuori dai giochi per la vittoria e il podio Thierry Neuville questa mattina nella PS5. Un altro cambiamento molto importante è invece legato al terzo posto Pierre-Louis Loubet ha colto il quarto tempo di speciale, staccato di 6"8 da Lappi, ma precedendo Breen di un secondo netto. Questo significa che Loubet è riuscito a superare nuovamente il compagno di squadra in M-Sport e a tornare sul gradino più basso del podio. Tra i due, però, il divario è risicato: appena 4 decimi di secondo. Alla lotta per il gradino più basso del podio si è unito ora Dani Sordo. Lo spagnolo sta mostrando un ottimo passo, soprattutto questo pomeriggio, tanto da avvicinare molto il duo di M-Sport. Il suo distacco dal terzo posto è di appena 1" quando mancano due prove al termine della prima tappa. Da segnalare la strepitosa prestazione di Thierry Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport, non avendo più nulla da perdere, ha colto il quarto tempo pur partendo secondo nella speciale e sottraendo quasi 15" a Kalle Rovanpera, suo rivale per il titolo. Il belga è ancora lontano dal pilota della Toyota, ma questo approccio indica quanto stia cercando di recuperare e di tenere aperti i giochi per il titolo. La tappa odierna del Rally Italia Sardegna è terminata in anticipo a causa della cancellazione della PS8 è della PS9. Il Rally Italia Sardegna ricomincerà domani con la PS10. Rally Italia Sardegna - Classifica dopo la PS7 Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Lappi/Ferm Toyota GR Yaris Rally1 1.10'41”9 2 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 +0"7 3 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +15"1 4 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +15"5 5 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +16"1 6 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +30"8 7 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'05"5 8 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1'13"1 9 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'07"2 10 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +2'20"8 condivisioni Bet here Bet now Bet here Bet now Articolo precedente WRC | Rally Italia, PS6: Breen entra in zona podio condivisioni