WRC | Rally Italia, PS6: Breen entra in zona podio

Carica lettore audio

Ott Tanak continua la sua serie di vittorie di speciale che lo hanno portato in vetta alla classifica generale del Rally Italia Sardegna questa mattina. Il pilota di Hyundai Motorsport ha ottenuto il miglior tempo anche nella PS6, la Osilo - Tergu 1 di 14.63 chilometri, e così ha rafforzato la sua prima posizione.

Tanak ha battuto nella speciale proprio il suo diretto avversario, Esapekka Lappi, con un margine di 2"7. L'estone sta mostrando un passo molto importante ed è per ora impossibile per ogni aversario cercare di avvicinarsi.

Il suo vantaggio nei confronti di Lappi è salito ora a 6"4, mentre si infiamma la lotta per il gradino più basso del podio. Craig Breen ha colto un crono migliore rispetto al compagno di squadra Pierre-Louis Loubet e ora è terzo nella classifica generale.

Tra i due ci sono appena 6 decimi a separarli, ma Breen sembra poter avere le carte in regola per mantenere la terza posizione pur avendo commesso un piccolo errore che lo ha portato a far stallare il motore della sua Ford Puma e a sfiorare il guard rail in una curva destrorsa.

Il secondo movimento in Top 10 è quello che vede protagonisti Thierry Neuville e Andreas Mikkelsen. Il belga di Hyundai Motorsport ha superato l'amico norvegese ed ex compagno di squadra salendo così in ottava posizione generale.

Ora per Neuville si apre una caccia al limite dell'impossibile. Kalle Rovanpera, avversario per il titolo che lo precede, è davanti a lui con un margine di 1'08"9. Sembra però che il belga abbia intenzione di provare questa impresa.