WRC | Rally Italia, PS10: Lappi sbatte e va KO. Tanak leader

La giornata di gara del sabato al Rally Italia Sardegna 2022 è partita con un clamoroso colpo di scena. Il leader della corsa, Esapekka Lappi, è stato costretto al ritiro a causa di un incidente. Questo ha consentito a Ott Tanak di tornare in testa alla classifica generale dell'evento.

Lappi, ultimo pilota al volante di una Rally1 a entrare in prova, aveva un passo più lento rispetto a quello mostrato da Ott Tanak, sceso in prova prima di lui. Avrebbe probabilmente perso la leadership della corsa, ma giunto a metà prova, in un tratto misto e molto stretto, è stato sbalzato contro una roccia dopo una compressione del terreno.

Nel primo impatto la GR Yaris numero 4 ha perso una ruota, poi è stata sbalzata dalla parte opposta della sede stradale, perdendone un'altra dopo il secondo impatto. Lappi ha cercato di rallentare ulteriormente la vettura evitando danni maggiori, ma la sua gara è terminata qui.

Ott Tanak ringrazia e ora è saldamente in testa al quinto appuntamento della stagione 2022 di WRC. L'estone ha un vantaggio di 21"5 su primo degli inseguitori, un ottimo Craig Breen autore del secondo tempo di speciale.

Grazie a questo crono il nord-irlandese del team M-Sport ha consolidato la sua posizione - ora la seconda dopo il ritiro di Lappi - staccando di 6"7 il secondo equipaggio di Hyundai Motorsport in classifica, quello formato da Dani Sordo e Candido Carrera. Perde invece terreno Pierre-Louis Loubet, rallentato da una gomma fuori dal cerchio.

Thierry Neuville continua a spingere molto forte cogliendo addirittura il terzo tempo di speciale pur entrando in prova per terzo. Il belga sembra in missione: il suo obiettivo è quello di recuperare più secondi che potrà nei confronti di Kalle Rovanpera e provare a superarlo per guadagnare qualche punto in classifica nei suoi confronti.

Il ritardo del pilota della Hyundai è ora sceso a 39"4, ma la strada che lo separa dal leader del Mondiale è ancora molto lunga.

Rally Italia Sardegna - Classifica generale dopo la PS10

Pos. Pilota/navigatore Vettura Tempo/distacco 1 Tanak/Jarveoja Hyundai i20 N Rally1 1.20'40”5 2 Breen/Nagle Ford Puma Rally1 +21"5 3 Sordo/Carrera Hyundai i20 N Rally1 +28"2 4 Loubet/Landais Ford Puma Rally1 +30"5 5 Fourmaux/Coria Ford Puma Rally1 +50"1 6 Katsuta/Johnston Toyota GR Yaris Rally1 +1'29"8 7 Rovanpera/Halttunen Toyota GR Yaris Rally1 +1'34"8 8 Neuville/Wydaeghe Hyundai i20 N Rally1 +2'14"2 9 Mikkelsen/Eriksen Skoda Fabia Rally2 Evo +2'49"5 10 Greensmth/Andersson Ford Puma Rally1 +3'09"0