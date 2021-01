WRC: multa a Ogier, Del Barrio e Wydaeghe per il casco slacciato

La Prova Speciale 10 del Rallye Monte-Carlo 2021, la Saint-Clément - Freissinières di 20,48 chilometri, è stata senza dubbio una delle più appassionanti sino a ora della gara ancora in svolgimento.

Thierry Neuville ha firmato una grande prova, vincendola e riavvicinandosi al podio. Si è trattato della prima vittoria di speciale con il nuovo navigatore Martijn Wydaeghe, dunque anche il primo scratch per il 29enne belga sostituto designato di Nicolas Gilsoul.

Wydaeghe non si scorderà certo quella prova speciale. La prima volta, la prima vittoria di stage nel WRC, non si dimentica. Ma a fine giornata avrà certamente un altro motivo per cui non riuscirà a dimenticare la prova.

Wydaeghe è stato multato di 400 euro per non aver allacciato bene il suo casco nel corso della prova vinta. Questa è la pena prevista per aver contravvenuto alla norma 53.1 del Codice Sportivo 2021 del WRC.

Nella stessa prova - e in questo caso è stato evidente - Sébastien Ogier ha commesso la stessa infrazione. Inquadrato dalla telecamera posta sul cruscotto della sua Toyota Yaris WRC numero 1, il campione del mondo ha compiuto l'intera prova senza aver allacciato il casco.

Anche in questo caso i commissari hanno deciso di comminare una multa nei confronti del leader provvisorio dell'89esima edizione del Rallye Monte-Carlo. Ma non è tutto, perché anche Carlos Del Barrio, all'ultima apparizione da navigatore di Dani Sordo prima di passare a Fabrizio Zaldivar nel WRC3. Anche il copilota spagnolo della Hyundai ha ricevuto una sanzione di 400 euro come Ogier e il collega Wydaeghe.