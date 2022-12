WRC | M-Sport schiera Fourmaux e Munster in WRC2 con le Fiesta

Carica lettore audio

La M-Sport ha annunciato che Adrien Fourmaux sarà impegnato in Classe WRC2 per la stagione 2023 del Mondiale Rally.

La squadra portacolori di Ford Performance affiderà al francese una delle sue due Fiesta Rally2, mentre l'altra verrà guidata dall'ex-pilota Hyundai, Grégoire Munster.

Per Fourmaux si tratta di un passo indietro, visto che nel 2022 aveva condotto la Puma Rally 1 saltando però gli ultimi eventi per motivi di budget e dopo diversi ritiri, ma con la Fiesta Rally2 ha già dimostrato di andare molto forte fin dalle prime uscite che fece nel FIA ERC una manciata di anni fa.

"Sono felice di fare parte del team per il quarto anno consecutivo e non vedo l'ora di tornare in azione al Monte Carlo a gennaio - ha detto il 27enne transalpino - Subito dopo Natale avremo la possibilità di partecipare ad un evento con la Fiesta Rally2, quindi sarà un perfetto allenamento in vista del Monte Carlo".

"Ringrazio la squadra per aver creduto in me dandomi la possibilità di correre nel 2023, non vedo l'ora di sapere cosa riusciremo a fare assieme".

Grégoire Munster, Hyundai i20 R5 Photo by: Helena El Mokni / Hyundai Motorsport

Munster aggiunge: "Il piano per il prossimo anno è di partecipare a molti eventi con la Rally2, sfruttando la mia precedente esperienza e scoprendo alcuni rally per la prima volta".

"Devo adattarmi alla vettura e voglio ottenere buoni risultati. M-Sport è una vera e propria fucina di talenti; Elfyn Evans, Ott Tanak e Thierry Neuville provengono tutti da questa squadra, quindi penso che sia il posto migliore per crescere come pilota, in un team in cui si lavora bene con una macchina forte".

""Abbiamo una bella stagione davanti a noi, quindi l'obiettivo sarà quello di massimizzare il lavoro con la squadra per fare esperienza e crescere come pilota".

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

Il team principal di M-Sport, Richard Millener, ha aggiunto: "Sono lieto di avere ancora Adrien come parte della squadra per la stagione 2023 e penso che questo ritorno al Rally2 sarà una sfida interessante per lui. Ha avuto successo nel WRC2 in passato e sappiamo che Monte Carlo è un luogo dove può ottenere risultati".

"Sono anche impaziente di dare il benvenuto a Gregoire fra di noi. È sempre bello vedere nuovi talenti tra le nostre fila e lui ha un ottimo curriculum che speriamo di sfruttare al meglio. Ha fatto una prestazione fantastica in Giappone il mese scorso e speriamo di vederne altre quando si unirà a noi al Monte Carlo".

L'annuncio fa seguito a quelli dei giorni scorsi in cui M-Sport ha ufficializzato che Pierre-Louis Loubet e Tanak condurranno le Puma Rally1 nel 2023.