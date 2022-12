WRC | M-Sport: Serderidis correrà sulla terza Puma a Monte-Carlo

Carica lettore audio

Il Rallye Monte-Carlo 2023 si avvicina inesorabilmente, tanto che scatterà esattamente tra un mese con le prime due prove speciali che si terranno in notturna sul mitico Col de Turini.

Oggi l'Automobile Club de Monaco, ovvero i promotori dell'evento, hanno annunciato di aver raggiunto le 75 iscrizioni all'evento, dunque il numero massimo consentito. Sebbene l'elenco degli iscritti verrà diramato ufficialmente il prossimo 9 gennaio, Motorsport.com può confermare che al via della prima gara del WRC 2023 ci saranno 10 Rally1 ibride.

Tra queste spiccano le tre Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid. Si tratta delle vetture iscritte da M-Sport Ford, team che l'anno scorso si è aggiudicato la vittoria della 90esima edizione del Rallye Monte-Carlo e che anche quest'anno andrà alla caccia del successo.

Stando agli ultimi eventi in tema di mercato piloti, è certo che M-Sport schiererà a Monte-Carlo la nuova punta di diamante, l'equipaggio formato da Ott Tanak e Martin Jarveoja, e anche Pierre-Louis Loubet, secondo pilota annunciato pochi giorni fa che sarà navigato da una vecchia conoscenza del Mondiale Rally, ossia Nicolas Gilsoul.

M-Sport aveva come piano preciso quello di riproporre sulla terza Puma l'equipaggio che lo scorso gennaio era riuscito a vincere la 90esima edizione del Rallye Monte-Carlo con una grande impresa, quello formato da Sébastien Loeb e Isabelle Galmiche.

Purtroppo però Loeb sarà impegnato alla Dakar in Medio Oriente fino al 15 gennaio, mentre le ricognizioni del Rallye Monte-Carlo scatteranno il 17 gennaio, ossia due giorni dopo la fine del rally raid più celebre al mondo. Per questo Loeb non potrà difendere il successo ottenuto quest'anno.

Un altro pilota che avrebbe potuto correre sulla Puma era Gus Greensmith, ma le trattative tra il britannico e il team di Dovenby Hall non sono andate nel migliore dei modi. Tant'è che a Monte-Carlo sulla terza Puma ci sarà il gentleman driver Jourdan Serderidis.

Il greco ha fatto alcune apparizioni al volante della Ford Puma Rally1 EcoBoost Hybrid nel corso del 2022 e a Monte-Carlo avrà la grande opportunità di correre nel rally più importante dei 13 che costituiscono il calendario 2023 del WRC.

Il team britannico ha inoltre svelato che Serderidis sarà impiegato in almeno altre tre uscite stagionali, ossia al Rally del Messico, al Rally Italia Sardegna e al Safari Rally Kenya.