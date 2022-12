WRC | M-Sport ingaggia Loubet a tempo pieno accanto a Tanak

Carica lettore audio

L'anticipazione data qualche giorno fa da Motorsport.com ha trovato conferma: la M-Sport ha infatti annunciato che Pierre-Louis Loubet sarà il compagno di squadra a tempo pieno di Ott Tanak nel Mondiale Rally 2023, affidandogli la seconda Ford Puma Rally1.

Il pilota francese aveva già fatto un programma parziale con la squadra di Malcolm Wilson in questa stagione, disputando sette appuntamenti del Mondiale ed ottenendo due quarti posti, in Italia ed in Grecia, come migliori risultati. Il tutto ottenendo anche tre vittorie di speciale e riuscendo a comandare una gara iridata per la prima volta in carriera. Un ruolino di marcia che lo aveva reso il favorito nella corsa al ruolo di vicino dell'ex campione del mondo Tanak al parco assistenza.

"E' un sogno che si avvera, qualcosa che sognavo fin da quando ero bambino", ha dichiarato Loubet. "Fare la mia prima stagione completa e potermi dedicare ogni fine settimana alla più grande passione della mia vita è qualcosa di veramente fantastico".

"La stagione completa mi toglie molta pressione perché so di avere a disposizione 13 gare per mostrare tutto il mio potenziale, e mi darà spazio per crescere ed imparare. Nel 2023, il mio obiettivo più importante sarà quello di portare a termine ogni evento, per acquisire esperienza ed imparare a capire dove posso spingere di più".

"Essere un pilota ufficiale e marcare punti per la M-Sport è una cosa che ho sempre desiderato, sono molto contento che M-Sport creda in me in questo modo. Un enorme ringraziamento a Malcolm (Wilson, il proprietario del team) e Rich (Millener, il team principal), che hanno svolto un lavoro fantastico per me. Sono molto contento di lavorare di nuovo con M-Sport ed avere come compagno di squadra Ott è qualcosa di molto speciale", ha concluso il 25enne, che avrà alle note Nicolas Gilsoul, ex navigatore di Thierry Neuville, dopo che Vincent Landais si è accasato alla Toyota per fare coppia con la leggenda Sebastien Ogier.

Pierre-Louis Loubet, Vincent Landais, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Il team principal Millener ha aggiunto: "Siamo rimasti tutti impressionati dalle prestazioni di Pierre quest'anno. Ha continuamente dimostrato la sua volontà di imparare e superare le difficoltà. Questo lo rende il candidato perfetto per una stagione completa. Naturalmente, è ancora agli inizi della sua carriera in Rally1 e la prossima stagione sarà fondamentale per lui. Personalmente, non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare insieme il prossimo anno. Spero sinceramente che possa conquistare un meritato primo podio".

Resta ancora da capire se la M-Sport schiererà più di due Puma Rally1 nel 2023, anche se venerdì se ne saprà di più, visto che chiuderanno le iscrizioni per il Rally di Monte Carlo, che è la gara inaugurale della stagione.

Sfumata la possibilità di allestire un programma con Oliver Solberg, che si accordato con la Toksport per correre in WRC2 con una Skoda Fabio Rally2, questa settimana la M-Sport potrebbe aver avuto dei colloqui con Gus Greensmith, allo scopo di capire se c'è la possibilità di continuare insieme. Allo stato attuale invece appare più difficile che a Monte Carlo possa essere in gara il nove volte iridato Sebastien Loeb, che lo scorso anno aveva regalato l'unica vittoria al team proprio sulle strade del Principato.