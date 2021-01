WRC: intesa OK tra Neuville e Wydaeghe. Ma l'interfono...

Per Thierry Neuville la rincorsa al primo titolo iridato si è fatta subito in salita sin dall'inizio. A pochi giorni dall'avvio del Mondiale è stato costretto a trovare un nuovo navigatore dopo non aver trovato un accordo economico con Nicolas Gilsoul, con cui correva assieme da 10 anni.

Al posto dell'esperto navigatore belga Neuville ha scelto Martjn Wydaeghe, 10 anni più giovane di Gilsoul e con alcuna esperienza come navigatore di un pilota che lotta per il titolo iridato WRC all'interno dell'abitacolo di una vettura WRC Plus qual è la Hyundai i20 Coupé WRC.

Neuville, lo ricordiamo, ha svolto i test per il Rallye Monte-Carlo con Gilsoul al suo fianco, prima che il sodalizio si rompesse. Dunque le prime due prove speciali svolte oggi sono state l'esordio assoluto dei due assieme, perché lo Shakedown è stato annullato ormai diversi giorni fa.

Al termine della prima giornata di gara al Rallye Monte-Carlo, Neuville e Wydaeghe occupano la quarta posizione assoluta, con un distacco di 16" dai compagni di squadra Tanak e Jarveoja che guidano la classifica generale provvisoria del prologo del WRC 2021.

"Per Martijn tutto è davvero nuovo nella i20 Coupé WRC e le cose sono andate molto velocemente", ha dichiarato Neuville al termine della PS2. "Le cose non sono andate come volevamo perché non abbiamo fatto né test, né lo Shakedown assieme. Ma alla fine è andato tutto piuttosto bene".

"Abbiamo avuto qualche problema all'interfono, il suono non è molto buono. Dobbiamo migliorare da quel punto di vista nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda Martijn sta facendo davvero un buon lavoro. Sono stato in grado di guidare con un buon ritmo e senza prendere grossi rischi".

"Ho stretto la mano a Martijn al termine della PS1 perché era la sua prima vera prova speciale nel WRC con questo tipo di vetture. Il mio gesto voleva dire 'Ben fatto per essere la prima stage'. La seconda volta gli ho stretto la mano perché semplicemente abbiamo finito la giornata. E questo era il nostro principale obiettivo oggi. Abbiamo perso un po' troppo tempo nella PS2, ma alla fine sono riuscito a guidare con un buon ritmo, a sentirmi a mio agio. E' andato tutto bene".

"Domani sarà una giornata molto più lunga e sicuramente difficile. Sarà molto importante la scelta delle gomme, sarà più complicato. Non vedo l'ora di affrontarla".

Anche Martijn Wydaeghe ha commentato la sua prima giornata da navigatore di Thierry Neuville nel Mondiale Rally. Una grande opportunità per lui, ma anche una prova - il Rallye Monte-Carlo - difficilissima in cui fare il proprio debutto al livello più alto che possa offrire il Mondiale Rally. Per di più accanto a un pilota che ha ambizioni di titolo iridato anche in un inizio di stagione così strano e per lui atipico.

"Credo che la prima giornata con Thierry sia andata più o meno bene. Me la sono goduta e la cooperazione con lui è andata bene. Nella prima prova speciale sono stato contento, perché abbiamo trovato subito un buon ritmo nelle note e siamo stati abbastanza veloci da subito".

"Nella seconda stage abbiamo avuto più difficoltà a causa del cambiamento di condizioni riguardo il fondo. Però siamo qui, siamo felici. C'è qualcosa da sistemare, ma possiamo essere felici di quanto siamo riusciti a fare oggi".

"Credo che le strette di mano tra noi abbiano confermato che le cose siano andate abbastanza bene. E' bello avere già collaborazione all'interno della vettura, spero di continuare così!".