WRC: Hyundai schiera Tanak, Neuville e Sordo al Rally di Alba

Hyundai Motorsport ha annunciato pochi giorni fa il suo programma gare in attesa che riparta il WRC 2020, interrotto dopo il Rally del Messico a causa della pandemia da COVID-19. Il team che ha base ad Alzenau aveva pubblicato una lista con una serie di gare a cui avrebbe preso parte e, tra queste, c'è il Rally di Alba, previsto dal 31 luglio al 2 agosto.

Questa mattina Hyundai ha ufficializzato quante e quali vetture schiererà al rally piemontese che fa parte del calendario del Campionato Italiano WRC, ma anche gli equipaggi che porterà per continuare la sua preparazione alla ripartenza del Mondiale che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe avvenire nel mese di agosto con il Rally Estonia.

Alla gara che scatterà a fine agosto ci saranno nomi importanti, perché la squadra che ha base ad Alzenau porterà i campioni del mondo in carica WRC, Ott Tanak e Martin Jarveoja, ma anche Thierry Neuville e Nicolas Gilsoul.

I due equipaggi di punta di Hyundai saranno al volante di due i20 Coupé WRC Plus. Ma non è tutto, perché il parterre Hyundai sarà impreziosito dalla presenza di Dani Sordo e Carlos Del Barrio al volante di una Hyundai i20 New Generation R5, gestita però dal team BRC Racing.

AL via ci sarà anche una quarta Hyundai. Anche in questo caso sarà una R5 e sarà affidata a Jari Huttunen, ma sarà molto interessante. La vettura del finnico sarà una test car, dunque è lecito aspettarsi qualche novità sulla "piccola" della Casa coreana.