WEC: United Autosports conferma Hanson per il 2022

La United Autosports ha confermato Philip Hanson anche per la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Il Campione in carica della Classe LMP2 continuerà così a condurre la Oreca 07-Gibson #22 in coppia con Filipe Albuquerque, mentre verrà annunciato più avanti il nome del loro compagno di equipaggio.

"Sono contento di restare anche per la stagione 2022, la terza per me nel WEC e la quarta di fila con questo team - ha detto Hanson - Non vedo l'ora di cominciare, per me è come la famiglia del motorsport questa squadra".

Il proprietario, Zak Brown, ha aggiunto: "Sono felicissimo di avere Phil ancora con noi, è cresciuto tantissimo dal 2018 e assieme a Filipe sono certo che potrà lottare nuovamente per il titolo".

Contento anche il team principal Richard Dean: "Sono soddisfatto che Phil abbia firmato ancora con noi, è è cresciuto ed è stato un privilegio per noi vedere dove è arrivato professionalmente oggi. Ha vinto a Le Mans ed è diventato pure Campione, sono sicuro che continuerà a trionfare anche nel WEC 2022”.