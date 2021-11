IMSA | United Autosports completa la squadra 2022 con Phil Hanson

E' Philip Hanson il terzo pilota che la United Autosports schiererà in IMSA WeatherTech SportsCar Championship per l'avventura di Endurance Cup del 2022.

L'inglese, che ha già avuto modo di fare esperienza nella serie americana, condividerà il volante della Oreca 07-Gibson #22 con Jim McGuire e Guy Smith, già annunciati la settimana scorsa, in attesa di sapere il nome del quarto concorrente che verrà loro affiancato per la 24h di Daytona.

"Sono davvero entusiasta di tornare a Daytona, ci sono stato 3 anni fa e per me è come aver lasciato un conto in sospeso - dice Hanson - Anche se non saremo in lizza per la vittoria assoluta, è fantastico cominciare l'anno con la più grande gara statunitense delle sportscar".

"Sono contentissimo di tornare anche a Sebring e Watkins Glen, due piste che adoro anche se è da un po' che non ci vado. Da tempo invece sognavo di fare la Petit Le Mans, per cui non vedo l'ora di lavorare con Jim e Guy, che con United sono andati molto bene quest'anno. Sono sicuro che potremo ottenere risultati positivi assieme".

Il team principal, Richard Dean, ha aggiunto: "Sono contentissimo che Phil si unisca al nostro team IMSA, dove ha corso tempo fa. Da allora ha fatto esperienza ed è diventato un pilota vincente. E' stato fantastico vederlo crescere da professionista quale è oggi e sono certo che con Jim e Guy potranno centrare bei risultati".

Soddisfatto anche il proprietario, Zak Brown: "Diamo il bentornato in IMSA a Phil, che assieme a Jim e Guy affronterà le gare endurance l'anno prossimo. In questa disciplina si è particolarmente distinto negli ultimi 4 anni diventando uno dei migliori, per cui spero continui così".

#22 United Autosports Oreca LMP2 07: Guy Smith, James McGuire, Wayne Boyd Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images