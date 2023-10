IMSA | Hanson sulla Porsche 963 di JDC-Miller per l'Endurance Cup

La JDC-Miller MotorSports piazza un bel colpo in ottica 2024 ingaggiando Phil Hanson per gli appuntamenti di Endurance Cup dell'IMSA SportsCar Championship.

Il giovane talento, emerso specialmente nel FIA WEC correndo in Classe LMP2 e laureatosi Campione sia nel Mondiale che in ELMS e Asian Le Mans, trionfando anche alla 24h di Le Mans, avrà quindi la grande occasione di fare il salto nella prima categoria di prototipi del campionato americano.

Il 24enne condividerà dunque il volante della Porsche 963 LMDh in Classe GTP coi colleghi nei cinque eventi di durata previsti l'anno prossimo.

"Sono davvero entusiasta di unirmi a JDC Miller Motorsports per le gare di endurance del 2024! - dice Hanson - Dopo il mio primo assaggio di IMSA nel 2018, sono entusiasta di tornare nella serie e soprattutto di debuttare in Classe GTP con la Porsche 963. Non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a realizzare".

John Church, socio amministratore di JDC-Miller MotorSports, aggiunge: "Siamo molto lieti di annunciare che Phil guiderà la nostra Porsche 963 GTP negli eventi IMSA Endurance Cup del 2024. Seguiamo la sua carriera da diverso tempo e i suoi risultati sono davvero impressionanti".

"È un vincitore comprovato ai massimi livelli delle corse sportscar e sarà un'ottima aggiunta alla squadra. Sarà divertente vedere cosa riuscirà a fare con la nostra vettura e siamo entusiasti di poterlo condurre al successo nella principale categoria della sua già impressionante carriera".

Gli fa eco Volker Holzmeyer, Presidente e AD di Porsche Motorsport Nord America: "Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti da JDC-Miller MotorSports nella sua prima stagione di gare con la Porsche 963. Sono stati i primi a impegnarsi a raccogliere la sfida delle gare per clienti nella classe GTP. Ogni settimana abbiamo imparato di più insieme e non vedo perché questo non possa continuare nel 2024".

"L'aver attirato in squadra un pilota del calibro di Philip la dice lunga sul programma che è stato costruito. Credo che vedremo il vero potenziale dei team clienti confrontarsi con i programmi ufficiali della categoria. È un po' quello che abbiamo visto negli anni '80 con la 962 e questo fa ben sperare per il futuro".