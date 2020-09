WEC: Signatech Alpine pronta al balzo in LMP1 nel 2021

La Signatech Alpine nel 2021 potrebbe compiere il passo in Classe LMP1 del FIA World Endurance Championship.

L'anteprima di questo importante cambio è stata data dai francesi di AutoHebdo e arriva a qualche giorno dall'annuncio che il marchio sportivo di Renault prenderà proprio il posto di quest'ultima in Formula 1 dalla prossima stagione.

Ma non è tutto perché la riorganizzazione dell'azienda transalpina a quanto pare prevede anche di continuare a presenziare nel Mondiale Endurance con la Signatech, ma utilizzando una delle Rebellion R13 motorizzate Gibson, che come sappiamo il team svizzero andrà a parcheggiare in garage avendo scelto di chiuderne il relativo programma.

Signatech Alpine ha all'attivo due titoli Mondiali nel FIA WEC centrati in LMP2 e 3 affermazioni alla 24h di Le Mans, ma la prossima settimana si attende l'annuncio ufficiale di un nuovo capitolo con le auto della prima categoria costruite da Oreca, che oltretutto non dispongono le sistema ibrido.

Il team diretto da Philippe Sinault è dunque pronto al ritorno in LMP1 dopo 10 anni di assenza e per quanto riguarda i piloti, a condurre la monoposto dovrebbero essere Gustavo Menezes, André Négrão e Nathanaël Berthon, pronti a contendere il successo alle nuove Hypercar di Toyota, ByKolles e Glickenhaus, in attesa dell'arrivo della Peugeot.