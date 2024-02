WEC | Com'è cambiata la Alpine: ecco la scheda tecnica della A424

La Alpine ha finalmente svelato la A424 che prenderà parte al FIA World Endurance Championship per la stagione 2024.

E' la prima volta che il prototipo ibrido LMDh della Casa francese appare nelle sue forme definitive, dopo la presentazione in versione bozzetti/modellone in scala 1:1 avvenuta nel giugno scorso a Le Mans e i successivi test di sviluppo che l'hanno modificata in diversi punti.

Il nome, in primis, al quale è stata tolta la lettera 'β' per semplificarne l'identificazione, mantenendo un legame simbolico con il passato e mostrando le ambizioni del marchio: A è la lettera che Alpine utilizza per la nomenclatura dei suoi mezzi, il 4 simboleggia la tradizione delle auto per l'endurance e il 24 non poteva che essere il richiamo alla 24h di Le Mans e all'anno d'esordio, ovvero il 2024.

Dall'estate scorsa di km ne sono stati messi insieme attorno ai 15.000 come ha detto il Vice Presidente, Bruno Famin, il quale ha anche sottolineato di non aver sofferto di particolari e gravi problemi tecnici sull'auto della Casa francese.

#35 Alpine A424: Paul-Loup Chatin, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg, #36 Alpine A424: Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere, Mick Schumacher Photo by: Alpine

Le uscite in pista sono servite anche al team di lavoro per modificarne alcune parti. Antony Villain, direttore del design Alpine, ha dato il cosiddetto 'LA' incorporando nella A424 gli stilemi delle vetture di serie, come prevede il regolamento LMDh.

Assieme a Raphaël Linari, capo designer di Alpine per gli esterni e le corse, il team di progettazione ha sfruttato appieno le possibilità e ciò si identifica nel frontale davvero aggressivo - che riprende vagamente un'idea già vista anche sulla Acura, con un'ala che attraversa la punta del muso nella parte superiore - mentre al posteriore i fanali sono a frecce a forma di A.

Le rinnovate fiancate si ispirano a quelle della Alpenglow, la concept-car presentata tempo fa, mentre rispetto alla versione base sono state tante le ulteriori modifiche apportate, come ad esempio lo splitter anteriore e le appendici aerodinamiche fissate ai lati sotto ai fanali, il tutto rimodellato dopo le prove integrando i vari sistemi.

Costruita su telaio Oreca, la Alpine A424 è stata omologata da FIA ed IMSA con misure leggermente differenti rispetto alla prima versione andata in pista, montando sempre un motore V6 da 3,4 litri sviluppato a Viry-Châtillon e abbinato al sistema ibrido comune per la categoria.

Per riassumere il lungo cammino intrapreso, il team francese ha scelto 24 (altro numero significativo) momenti chiavi di questo ambizioso programma, qui sotto riportati nell'ordine.

Alpine A424 Hypercar Photo by: Alpine

5 ottobre 2021

Alpine annuncia il suo ingresso nella categoria Hypercar/LMDh a partire dal 2024.

Novembre 2021

L'Ufficio Design elabora i primi schizzi della Alpine A424.

Gennaio 2022

Viry-Châtillon inizia i primi studi con Oreca e Mecachrome.

Luglio 2022

Alpine e Oreca iniziano i primi test aerodinamici.

Dicembre 2022

Primi giri del motore a Viry-Châtillon.

Maggio 2023

Prime prove di motore/cambio sui banchi di prova di Viry-Châtillon.

9 giugno 2023

Alpine presenta la A424_β alla 24 Ore di Le Mans.

5 luglio 2023

Prima accensione dell'Alpine A424 a Signes.

12 luglio 2023

Prime sessioni di simulazione con Nicolas Lapierre

2 agosto 2023

Prima uscita a bassa velocità con Nicolas Lapierre

21 agosto 2023

Shakedown all'aeroporto di Le Castellet

22-24 agosto 2023

Prima sessione di test al Paul Ricard

19-20 settembre 2023

Prova successiva sul circuito di Lurcy-Lévis

27-28 settembre 2023

Messa a punto e lavoro aerodinamico al Motorland Aragón

17-19 ottobre 2023

Sessione di test incentrata su ibrido, differenziale e pneumatici a Jerez

15-16 novembre 2023

Sessione di test endurance di trenta ore ad Aragón

Metà novembre 2023

Primi test ufficiali di omologazione IMSA nella galleria del vento Windshear

22 novembre 2023

Alpine svela i sei piloti per la stagione 2024

12-13 dicembre 2023

Prima sessione di test con due Alpine A424 a Portimão

Fine dicembre 2023

Omologazione FIA finalizzata a Valleiry

2-4 febbraio 2024

Sessione di prove con le Alpine A424 in livrea ufficiale a Barcellona

7 febbraio 2024

Presentazione ufficiale dell'Alpine A424

24 febbraio 2024

Prologo del FIA WEC in Qatar

2 marzo 2024

Prima gara per l'Alpine A424 alla 1.812 chilometri del Qatar

Alpine A424 Photo by: Alpine

ALPINE A424 LMDh - SCHEDA TECNICA

TELAIO Struttura Scocca in carbonio a nido d’ape Carrozzeria Carbonio Sospensioni A doppio triangolo push-rod Sterzo Servosterzo elettrico Lunghezza 5.088 mm Larghezza 1.992 mm Altezza 1.055 mm Passo 3.148 mm Massa 1.030 kg (secondo il BoP)

MOTORE Configurazione V6 monoturbo a 95° Cilindrata 3,4 litri Potenza

Circa 500 kW / 675 CV (secondo il BoP) Regime massimo Circa 9.000 giri/min Sistema Ibrido

Bosch standard / +30-50 kW a seconda delle piste / -170 kW Lubrificazione Pompa dell'olio a carter secco/multi-stadio Centralina elettronica Marelli

TRASMISSIONE Marca Xtrac Tipo Longitudinale Cambio marce Selettore al volante e comando pneumatico Rapporti 7 + retromarcia

RUOTE Pneumatici anteriori Michelin 29-71/R18 Pneumatici posteriori Michelin 34-71/R18 Cerchi anteriori 12.5’’x18’’ Cerchi posteriori 14’’x18’

IMPIANTO FRENANTE Dischi Carbone Industrie ventilati in carbonio Pinze Monoblocco a 6 pistoncini

SICUREZZA Cintura A sei punti, adatta per il sistema Hans® Serbatoio Serbatoio di sicurezza in gomma con sistema di riserva incorporato