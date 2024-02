WEC | Qatar: arrivati i materiali, Prologo con programma rivisto

I team del FIA World Endurance Championship hanno finalmente ricevuto tutti i materiali e le vetture a Lusail, ma ora sarà una corsa contro il tempo per preparare ogni cosa in vista della 1812 Km del Qatar che aprirà la stagione 2024.

Tra la serata di sabato e la mattina di domenica i container con le auto, ricambi e attrezzature varie sono stati consegnati ai protagonisti della serie, purtroppo non tutti insieme ma a scaglioni perché i camion hanno viaggiato separatamente.

Questo ha costretto FIA e ACO a rivedere nuovamente il programma del Prologo, che dopo lo slittamento a lunedì e martedì aveva già subìto due modifiche negli orari, in modo da venire incontro alle squadre.

La prima sessione di prove di lunedì 26 febbraio sarà ora opzionale, quindi chi non è pronto potrà sfruttare una fascia aggiuntiva posta al martedì pomeriggio, in modo da non perdere tempo. Chiaramente si dovranno effettuare scelte, come spiega la nota ufficiale del WEC.

Preparazione Photo by: JEP / Motorsport Images

"Ogni concorrente deve scegliere se partecipare alla 1ª sessione o alla 4ª entro lunedì 26 febbraio a mezzogiorno (ora locale, ndr). Nessuno potrà partecipare ad entrambe".

Non ci sarà per il momento la diretta TV, ma le attività sul tracciato del Medio Oriente potranno essere seguite tramite il Live Timing disponibile su fiawec.tv e AlKamel System. Ecco gli orari italiani tenendo conto delle due ore di differenza che abbiamo con Doha.

Lunedì 26 febbraio

Sessione 1: 12;00-15;00 (opzionale)

Sessione 2: 16;00-21;00

Martedì 27 febbraio

Sessione 3: 8;00-11;00

Sessione 4: 12;00-15;00 (opzionale)