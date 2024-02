WEC | TotalEnergies sarà benzina ufficiale fino al 2028

La TotalEnergies continuerà ad essere fornitore unico del FIA World Endurance Championship fino al 2028.

Il rinnovo dell'accordo con l'azienda petrolifera francese è stato siglato dall'Automobile Club de l'Ouest e Le Mans Endurance Management, prolungando il precedente contratto che era stato firmato nel 2018.

TotalEnergies fornirà quindi alla massima serie di durata del mondo il suo 'Excellium Racing 100', un carburante da competizione introdotto per la prima volta nel 2022 e prodotto da scarti e residui di vino (fecce e vinacce), riducendo le emissioni di CO2 di almeno il 65% nel suo ciclo vitale.

La collaborazione proseguirà sulla scia della "Race to 2030", missione che ACO si è posta per arrivare entro quell'anno ad avere emissioni zero e riducendole attualmente del 30%, sfruttando le competenze di TotalEnergies in materia di transizione energetica, offrendo per le competizioni endurance alternative ai combustibili fossili, come i biocarburanti e l'idrogeno.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne Photo by: Luca Barsali

"Sono molto felice di rinnovare la nostra collaborazione con TotalEnergies, un alleato fedele che fornisce soluzioni concrete in risposta alle problematiche ambientali. Ci aiuterà a rendere il circuito Bugatti un pioniere della transizione energetica fino al 2028 e ci permetterà di continuare a essere pionieri delle innovazioni negli eventi di endurance", ha dichiarato Pierre Fillon, Presidente ACO.

"Il contratto copre tutti i campionati ACO e le gare più importanti: FIA WEC, Asian Le Mans Series, European Le Mans Series, 24 Ore di Le Mans e Le Mans Cup. Desidero ringraziare TotalEnergies per la fiducia e la competenza dimostrate".

Patrick Pouyanné, Presidente e AD di TotalEnergies, aggiunge: "Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con ACO e LMEM, per sostenerli nella loro transizione energetica e aiutarli a raggiungere lo zero netto".

"Gli sport motoristici, in particolare le gare di durata e la 24 Ore di Le Mans, sono un vero e proprio banco di prova per TotalEnergies e una vetrina per le soluzioni innovative che l'azienda offre ai suoi clienti".

"I biocarburanti hanno un ruolo importante nel guidare il progresso nel settore dei trasporti, riducendo immediatamente le emissioni di CO2, e siamo lieti di rendere disponibile un carburante sostenibile al 100% per ACO".

Frédéric Lequien, AD di LMEM, chiosa: "TotalEnergies è al nostro fianco dal 2018, rendendoci pionieri con l'arrivo di un carburante interamente rinnovabile e permettendoci di ridurre notevolmente l'impronta di carbonio durante le nostre gare".

"Siamo intenzionati a proseguire la nostra proficua collaborazione con loro nei campionati organizzati da LMEM: FIA WEC, ELMS, Asian Le Mans Series e Le Mans Cup, che fungono tutti da laboratori a cielo aperto".