WEC | Cadillac, ottimizzare i punti di forza e ottenere risultati

La Cadillac Racing non nasconde le sue ambizioni per la stagione 2024 che l'attende nel FIA World Endurance Championship, la seconda di fila per il marchio di Detroit.

In Qatar si apriranno le danze il 2 marzo con la 1812 Km, ma nelle giornate di lunedì e martedì la V-Series.R #2 preparata dalla Chip Ganassi Racing potrà scendere sul Lusail International Circuit per i test del Prologo, cominciando a lavorare in vista del primo weekend dell'anno.

Essendo una gara di 10h, i titolari fissi Earl Bamber ed Alex Lynn avranno come compagno Sébastien Bourdais in Medio Oriente e dopo la solidità mostrata all'esordio l'anno scorso è chiaro che le aspettative per una crescita con risultati di rilievo per la LMDh telaiata Dallara è all'ordine del giorno nei box americani.

Fra l'altro alla 24h di Daytona la Cadillac ha pure combattuto fino alla fine per il successo assoluto, sconfitta sul filo di lana dalla Porsche, ma in Classe Hypercar del Mondiale la sfida è ben diversa e la consapevolezza che servirà rimboccarsi le maniche fin da subito è sottolineata da tutti i rappresentanti della famiglia General Motors.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: JEP / Motorsport Images

"Penso che ci siamo preparati bene, abbiamo imparato molto sul WEC e su come si svolgono le gare, per cui non vediamo l'ora di ripartire. Il Qatar sarà una sfida perché non ci siamo mai stati e ho sentito dire che è piuttosto difficile. Faremo del nostro meglio e vedremo cosa riusciremo a fare", dice Bamber.

Lynn aggiunge: "Nel complesso, è stato un 2023 positivo. Abbiamo ottenuto un risultato importante a Le Mans, con il terzo posto. Oltre a questo, abbiamo avuto alcuni momenti in cui abbiamo brillato, ma siamo ancora in una fase di sviluppo e impariamo molto ogni fine settimana".

"All'inizio della stagione abbiamo fatto delle buone qualifiche e delle buone gare, ma la fine dell'anno non è andata come sperato. Credo che nel 2024 potremo sfruttare tutti questi aspetti positivi in modo interessante".

Come 'ospite', Bourdais è carichissimo: "Non vedo l'ora di iniziare la stagione WEC e di cercare di aiutare Alex ed Earl in Qatar. È sempre divertente scoprire un nuovo circuito e sono felice di avere l'opportunità di correre di più con la Cadillac #2".

"Speriamo di fare tesoro di quanto imparato l'anno scorso e di applicarlo fin dall'inizio, imparando a conoscere la vettura. Ci auguriamo di iniziare la stagione conquistando qualche buon punto".

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: JEP / Motorsport Images

Il Team Manager, Stephen Mitas, evidenzia: "Sappiamo dove sono i nostri punti di forza e stiamo lavorando per ottimizzarli per ottenere i migliori risultati possibili. Lusail è un circuito nuovo per tutta la squadra, quindi sarà una sfida interessante".

"Per la squadra in generale, la maggior parte dei circuiti dell'anno scorso erano abbastanza nuovi, ad eccezione di quelli più grandi in cui quasi tutti avevano già corso. Il team è stato in grado di adattarsi rapidamente e sono convinto che sarà così anche in Qatar".

Laura Wontrop Klauser, Responsabile del programma sportscar di GM, chiosa: "Poter correre nel WEC con Cadillac è stata un'opportunità straordinaria. Abbiamo ancora molto da imparare e direi che la nostra sfida più grande è conoscere la serie e i diversi circuiti, soprattutto quelli nuovi come Qatar e Brasile, quest'anno. Ci piace questa sfida e non vediamo l'ora di crescere e diventare più forti nel 2024".