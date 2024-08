WEC | Cadillac, il caldo di Austin preoccupa: "Si perde aderenza"

Il FIA World Endurance Championship riparte dopo la sosta estiva e in casa Cadillac c'è grandissima attesa per la Lone Star Le Mans, sesto round della stagione 2024.

Austin è la gara di casa per il marchio di General Motors e il tracciato del Texas è ben conosciuto da tutti i suoi uomini, sia per le tante avventure trascorse in passato che per i recenti test andati in scena a fine luglio.

Oltre alla massa di tifosi statunitensi pronti ad arrivare in Texas, al Circuit Of The Americas l'1 settembre si festeggerà il 'Pink Cadillac Day', ovvero una ricorrenza dedicata alle gloriose vetture degli anni '50 che giravano con questo colore per le strade americane. Ecco dunque una V-Series.R di questa tinta pronta ad essere esposta nel paddock per l'occasione.

In pista, invece, la #2 blu gestita da Chip Ganassi Racing e in mano ad Alex Lynn ed Earl Bamber, punta a ritrovare una forma che ultimamente è mancata, portando a casa finalmente un buon risultato che ormai latita da tempo.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Foto di: JEP / Motorsport Images

"Il test di luglio è andato bene, ma da allora il circuito è stato riasfaltato. Comunque, non credo ci saranno sorprese per come reagirà la nostra vettura; credo che funzioni bene e lo abbiamo visto anche su circuiti europei come il Qatar e Imola, che recentemente avevano avuto un asfalto nuovo", dice Lynn.

"Quando avevamo provato nel 2023 faceva molto caldo e c'era pochissima aderenza, spero che questa volta sia un po' più alta con la riasfaltatura, ma credo che il problema del COTA sia comunque la temperatura; quando è così alta, si scivola parecchio".

"Il COTA è una pista molto tecnica e difficile da interpretare. I piloti possono guadagnare molto tempo sul giro sfruttando i cordoli, ma non andandoci spesso, è un tracciato difficile da definire. Comunque, è una sfida che piace a tutti".

"Il settore 1 è di gran lunga il mio preferito. C'è l'enorme collina che porta alla curva 1, poi la grande discesa che porta a quella che è una vera e propria ricostruzione di Maggots e Becketts di Silverstone. È davvero incredibile al volante e da guardare dalle tribune. Vogliamo vincere e salire di nuovo sul podio: questo è il nostro obiettivo".

Bamber aggiunge: "La pista è molto impegnativa e farà molto caldo, quindi sarà una vera e propria gara di resistenza per le auto e per i piloti al volante. Dopo i test effettuati lì, saremo ben preparati e potremo fare affidamento anche sui nostri colleghi americani, grazie alle loro conoscenze. Credo che sarà uno dei punti salienti del programma".

"Molti parlano della salita che porta alla prima curva, ma in realtà a me piace l'ultimo settore con una curva a destra molto veloce e lunga e l'altra curva veloce per concludere il giro. Nel complesso, credo che sarà estenuante, una sfida per i team per la strategia e penso che si correrà molto bene, quindi non vedo l'ora".