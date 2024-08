WEC | Toyota al COTA con idee chiare: "Caldo e degrado i fattori"

La Toyota parte per Austin con già le idee piuttosto chiare su cosa affronterà per il sesto round del FIA World Endurance Championship 2024.

Il Circuit Of The Americas sarà teatro della Lone Star Le Mans domenica 1 settembre e gli equipaggi formati da Kobayashi/De Vries/Conway e Hirakawa/Buemi/Hartley sono consapevoli che questa tappa può avere un peso specifico in ottica Mondiale.

Dopo il successo ottenuto dalla GR010 Hybrid #8 in Brasile, la squadra giapponese ha ritrovato fiducia ed è stata in Texas a fine luglio per le prove collettive che hanno visto alcuni dei principali team di Classe HYPERCAR girare sul tracciato montando anche le gomme Michelin che verranno introdotte nel 2026.

Nel frattempo il fondo è stato riasfaltato in vista dell'arrivo del WEC, ma il test è comunque stato molto utile per accumulare le prime informazioni e capire come comportarsi già nelle prime sessioni ufficiali.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: JEP / Motorsport Images

“Il test di luglio è stato ottimo per prepararci e avere una chiara indicazione di cosa aspettarci dal punto di vista dell'assetto e delle caratteristiche relative alle gomme", ha detto Kobayashi.

"So che il team ha lavorato duramente dopo quella prova per ottimizzare la nostra vettura e darci le migliori possibilità in gara. E' un'altra grande occasione per ottenere punti pesanti in ottica Mondiale e questo è il nostro obiettivo".

De Vries aggiunge: "In gara le condizioni saranno particolarmente calde, un po' come a San Paolo, per cui il degrado gomme diventerà ancora una volta un fattore importante".

"Dobbiamo usare al meglio le Prove Libere per capire tutto e metterci nella miglior posizione possibile in vista della gara, dove spero di ottenere un altro bel risultato".