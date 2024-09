WEC | Cadillac soddisfatta: "Imparato tanto sui dettagli in gara"

E' mancato il podio, ma c'è soddisfazione in Cadillac Racing per la Top5 centrata alla Lone Star Le Mans, la sua gara di casa del FIA World Endurance Championship.

Dopo diverse gare dove si era raccolto poco o comunque meno di quanto preventivato e meritato, la V-Series.R #2 di Alex Lynn ed Earl Bamber ha colto un bel quarto posto partendo dalla terza piazza dello schieramento HYPERCAR.

Un contatto dopo poche curve con la Alpine #35 l'ha fatta scivolare settima, ma nell'arco delle 6 Ore di gara lungo il Circuit Of The Americas la coppia anglo-neozelandese non ha commesso alcun errore e tenendo un buon ritmo è riuscita a rimanere saldamente in lizza con il secondo gruppetto di auto.

Questo l'ha messa anche in condizioni di sfruttare le problematiche altrui, quando Toyota, Porsche e BMW hanno avuto incidenti e penalità, risalendo nel finale ad una quarta piazza che lascia ottimi spunti in vista del futuro.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Foto di: JEP / Motorsport Images

"In qualifica abbiamo ottenuto un buon terzo posto e finire tra i primi quattro per la quarta volta di fila è fantastico, ma non posso negare di essere rimasto deluso per non aver conquistato la pole position. Ci siamo andati molto vicini tante volte, ma abbiamo fatto del nostro meglio e la macchina è eccezionale", ha commentato Lynn.

"Il nostro obiettivo per la gara era un podio e sarebbe stato da dieci e lode, penso che il risultato sia positivo. Siamo arrivati solo dietro a Ferrari e Toyota e sappiamo che sono molto forti, quindi dobbiamo esserne orgogliosi".

"È un risultato da sfruttare al 100%, è stata la nostra prima gara in cui abbiamo potuto lavorare davvero sui dettagli e capire di cosa abbiamo bisogno in macchina, lottando sul filo dei decimi ad ogni giro".

Bamber aggiunge: "Penso che sia stata una giornata davvero positiva, siamo riusciti a fare il massimo lavorando bene. Sarebbe stato bello ottenere il podio, ma torniamo a casa con un risultato solido".

"L'incidente al primo giro non ha influito molto sull'intera gara e siamo stati abbastanza fortunati perché poteva andare peggio. Siamo riusciti a sopravvivere, a fare un primo stint pulito, superando il resto. Sono orgoglioso di tutti".