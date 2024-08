WEC | Proton ingaggia Serravalle come riserva della Porsche LMDh

La Proton Competition ha ingaggiato Antonio Serravalle come pilota di riserva per il resto della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Il 22enne canadese era rimasto senza un volante dopo l'annuncio del ritiro dalla serie da parte di Isotta Fraschini, con cui era impegnato assieme a Jean-Karl Vernay e Carl Bennett sulla Tipo 6-C.

Il nativo dell'Ontario non abbandonerà però il mondo dell'endurance, avendo infatti trovato un accordo con la squadra tedesca diretta da Christian Ried, impegnata anch'essa in Classe HYPERCAR con la Porsche 963 LMDh.

#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer Foto di: JEP / Motorsport Images

La collaborazione prevede test al simulatore ed eventualmente in pista, in preparazione ad un potenziale impegno da titolare nel 2025, quando è presumibile che la Proton possa schierare due vetture in campionato, ma anche rimanendo pronto in caso di bisogno per le prossime gare di Austin, Fuji e Bahrain.

"Vorrei ringraziare la Proton Competition per questa incredibile opportunità e sono altrettanto grato ai marchi che mi sostengono, Marc Wade e Simon Davies con la loro Salt Spirits, e anche a tutto il team di Remstar Management per aver reso possibile tutto ciò", ha commentato Serravalle.

Wade ha aggiunto: "Antonio ha il talento per eccellere a livello mondiale e ha solo bisogno del team giusto e dell'ambiente che gli consenta di tirare fuori tutto il suo potenziale".

La Proton per la Lone Star Le Mans tornerà ad avere la formazione completa per la sua Porsche #99, ossia Julien Andlauer/Neel Jani/Harry Tincknell, ma è stata anche una delle squadre che ha utilizzato solamente due piloti quando Tincknell era impegnato nelle gare IMSA.