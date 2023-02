WEC | Peugeot tra difficoltà e speranze: "Trovate le soluzioni"

Carica lettore audio

La Peugeot Sport partirà coi piedi per terra per Sebring, dove il 17 marzo la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship prenderà il via con la 1000 Miglia.

La Casa del Leone ha lavorato per tutto l'inverno con la sua 9X8 Hypercar per modificare e migliorare gli aspetti che nell'esordio del 2022 avevano dato diversi grattacapi ai tecnici di Satory.

Lo sa bene Olivier Jansonnie, che ha la Direzione Tecnica fra le mani con l'ostico compito di dover rendere competitivo un progetto ambizioso come quello della 9X8 senza ala posteriore.

"L'inizio della stagione si avvicina velocemente e stiamo cercando di prepararci al meglio, ma voglio anche essere onesto nel dire che non sarà per niente semplice a Sebring. La prossima settimana finiremo la preparazione e poi andremo negli Stati Uniti", ha dichiarato il tecnico francese in una tavola rotonda alla quale ha preso parte anche Motorsport.com.

"L'anno scorso, svolgendo le prime gare, abbiamo scoperto come affrontare determinate difficoltà con la vettura e quello che significa la gestione delle operazioni da parte del team. Nei test abbiamo cercato di migliorare quello che non andava bene traendo insegnamenti da ciò che abbiamo scoperto nelle gare del 2022".

Come ribadito più volte anche dai piloti di Peugeot, la marea di km di prove private non sono sempre sufficienti a preparare al meglio una vettura, dato che certe situazioni che si manifestano in gara non sono replicabili.

"Alcune cose saltano fuori solamente quando sei in pista con gli altri, per cui è lì che ci siamo dati da fare per sistemarci e provare ad essere pronti per Sebring. Tra Monza, Fuji e Bahrain ci siamo trovati di fronte a problemi di affidabilità; su questi abbiamo lavorato nell'arco dell'inverno e penso che abbiamo trovato delle buone soluzioni spigendoci sempre più al limite e incontrandone altri".

"Questo è un aspetto positivo perché risolvendo ogni problema sorto ci siamo poi potuti concentrare anche sulle prestazioni. Per questo sono fiducioso che la preparazione sia stata buona, poi vedremo in pista".

Infine Jansonnie ha spiegato come la scelta del pilota di riserva del team sia ricaduta su Stoffel Vandoorne, annunciato recentemente e alle prese con la 9X8 per la prima volta in questi giorni in Spagna.

"Stoffel è un pilota di DS Performance in Formula E, quindi fa già parte del gruppo Stellantis Motorsport. E' stata una scelta naturale chiedergli se fosse disponibile per ricoprire questo ruolo, sapendo comunque che ha un calendario di impegni fitto. Ma non era facile trovare uno che fosse libero sempre, per cui la sua figura era la migliore per noi come riserva".

"Ha potuto svolgere il primo test con noi di recente ad Aragon e darci qualche indicazione. Ha avuto modo di conoscere la vettura e la squadra, così che possa essere pronto nel caso in cui uno dei titolari risulti indisponibile per qualsiasi motivo. Prima dell'annuncio non avevamo organizzato nessuna prova con lui".