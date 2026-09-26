WEC | Il Fuji sarà l'ultima gara di Stoffel Vandoorne con la Peugeot

Peugeot ha annunciato che Stoffel Vandoorne lascerà il FIA World Endurance Championship al termine della 6 Ore del Fuji di questo weekend.

Il belga era già destinato a separarsi dal team a fine stagione per concentrarsi sul suo atteso programma in Formula E con Jaguar, ma la sua uscita è stata ora anticipata.

Non è la prima volta che Peugeot e Vandoorne annunciano una separazione di questo tipo. Poco più di 12 mesi fa, la Casa del Leone aveva rivelato che Stoffel avrebbe lasciato il suo sedile con effetto immediato, salvo poi fare ritorno nel 2026 dopo che il suo ipotizzato passaggio alla Genesis non si è concretizzato. Alla fine saltò solo il Bahrain lo scorso anno.

Questa volta, però, l’addio è concreto, dato che ha raggiunto un accordo con Jaguar per sostituire Mitch Evans, destinato a Opel. Un annuncio è atteso nelle prossime settimane, segnando il suo ritorno nel campionato elettrico dopo un anno di pausa.

In Jaguar farà coppia con Antonio Felix da Costa, che potrebbe anche non prendere parte agli ultimi due eventi WEC del 2026. Il portoghese è tornato quest’anno in Hypercar con Alpine.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy Photo by: JEP

L’addio di Vandoorne arriva in un momento in cui i piloti di Formula E si preparano all’inizio della nuova era Gen4, con il test pre-stagionale di Jarama in programma dal 16 al 20 novembre, appena una settimana dopo la finale WEC in Italia.

Vandoorne era entrato per la prima volta in Peugeot nel 2023, per coincidenza al Fuji, come sostituto di Nico Mueller, indisponibile a causa di una frattura alla clavicola.

L’anno successivo è passato a un ruolo a tempo pieno e da allora ha completato 18 gare per la squadra con sede a Parigi. Il terzo posto ottenuto ad Austin lo scorso anno rappresenta il suo miglior risultato in Hypercar.

Sebbene Vandoorne abbia già combinato in passato un programma di Formula E con il WEC, non pare rimanga nel Mondiale con un marchio diverso il prossimo anno.

Peugeot deve ancora nominare un sostituto di Vandoorne per gli ultimi due round della stagione, ma ci si aspetta che conceda chilometri al nuovo ingaggio per il 2027 Robert Shwartzman o al pilota di riserva Alex Quinn. Come Shwartzman, Quinn dovrebbe passare al ruolo di ufficiale il prossimo anno nell’ambito di una più ampia riorganizzazione della formazione del team.

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