WEC | Perché Peugeot è fiduciosa che l'evoluzione 2027 possa risolvere i suoi problemi di lunga data

Peugeot afferma di essere "ragionevolmente fiduciosa" di poter diventare più competitiva quando introdurrà l’ultima evoluzione della 9X8 nel FIA WEC 2027.

Il costruttore francese sta lavorando ad una versione profondamente rivista della sua Le Mans Hypercar con motore V6 per il prossimo anno, con modifiche che vanno ben oltre i consueti miglioramenti aerodinamici.

Segna il più grande aggiornamento della 9X8 dal 2024, quando Peugeot abbandonò la sua filosofia originale a favore di una vettura più convenzionale, dotata di ala posteriore.

Ma mentre l’aggiornamento del 2024 non ha prodotto i risultati desiderati, all’interno del team c’è ottimismo sul fatto che l’ultima evoluzione contribuirà a risolvere i compromessi progettuali fatti quando il regolamento LMH originale è stato modificato per consentire una convergenza con la formula LMDh dell’IMSA.

"Tra il momento in cui il concept è stato lanciato ed oggi, ci sono stati cambiamenti piuttosto importanti nel regolamento tecnico, che hanno fatto sì che il nostro pacchetto non si adattasse perfettamente a come il regolamento si è evoluto", ha dichiarato ai media, tra cui Motorsport.com, il team principal di Peugeot Emmanuel Esnault.

"Al momento, da quello che abbiamo visto in pista, nei dati, dai feedback dei piloti, sembra positivo. Non vogliamo essere troppo ottimisti. Non diamo nulla per scontato, ma è una buona base su cui lavorare e da sviluppare".

"È un lavoro in corso. Sono vetture molto complesse. Richiedono un grande investimento, molto tempo in termini di studio aerodinamico, simulazione e programma di test in pista".

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Loic Duval, Malthe Jakobsen, Theo Pourchaire Photo by: Jakob Ebrey / LAT Images via Getty Images

"Quindi siamo ragionevolmente fiduciosi. Ma sulla base dei quattro anni passati che abbiamo avuto, sappiamo che non dobbiamo sottovalutare il livello della concorrenza e quanto sia forte il campionato".

Quando gli è stato domandato se l’aggiornamento del 2027 aiuterà finalmente a risolvere i suoi problemi di lunga data alla 24 Ore di Le Mans, che è sempre stata il tallone d’Achille della 9X8, Esnault ha detto: "Se rispondo di no, non stiamo facendo il nostro lavoro. È ciò che consideriamo una risposta tecnica a ciò che abbiamo vissuto quest’anno".

Come è già stato ampiamente documentato, la 9X8 è stata concepita attorno al regolamento LMH originale che imponeva pneumatici da 31 pollici di uguale misura. Le successive modifiche apportate al regolamento per allineare la formula alle LMDh hanno compromesso pesantemente la vettura, che faceva grande affidamento sull’effetto suolo per generare carico aerodinamico.

Un importante aggiornamento della 9X8 nel 2024, che ha visto Peugeot allontanarsi dall’effetto suolo ed introdurre un’ala posteriore, non è riuscito a risollevare le sorti del team.

Dopo aver valutato un progetto completamente nuovo per sostituire la 9X8, Peugeot ha deciso invece di rivedere profondamente la sua vettura esistente, sfruttando una nuova regola che concede ulteriori evo joker ai costruttori in difficoltà. Attualmente è settima nella classifica costruttori, davanti solo alla debuttante Genesis, con un settimo posto come miglior risultato nelle prime cinque gare della stagione.

Test in corso

La vettura aggiornata della Peugeot è scesa in pista per la prima volta al Paul Ricard a luglio, più o meno nello stesso periodo in cui la Ferrari ha iniziato a testare la propria versione evo della 499P LMH. All’inizio di questo mese è seguita una simulazione più completa di 24 ore, che ha offerto a Peugeot la possibilità di risolvere eventuali importanti problemi di affidabilità già nelle prime fasi del programma di test.

Un altro importante test è previsto al Paul Ricard, dove Peugeot valuterà l’aggiornamento 2027 con il modello attuale, prima che i test si spostino a Silverstone più avanti nel corso dell’anno.

#94 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Theo Pourchaire Photo by: FIA WEC / DPPI

In termini di chilometraggio, Peugeot ha già accumulato quasi 3.600 km con la vettura aggiornata, che è già stata provata anche dal nuovo acquisto Robert Shwartzman.

La specifica esatta del modello 2027 resta soggetta all’approvazione della FIA e dell’ACO, ma Peugeot si è concentrata su diverse aree di miglioramento.

Alla domanda su quali aree avessero impressionato particolarmente i piloti durante i primi test, Esnault ha detto: “La sua capacità di assorbire dossi e cordoli, e la coerenza e stabilità aerodinamica".

"Se guardi al campionato ed al processo di omologazione, è un campionato di vetture aerodinamiche. L’aerodinamica è uno dei focus principali, considerando la velocità che si raggiunge. È un elemento chiave".